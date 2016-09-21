Путин потребовал от властей активнее реагировать "на хамство и безобразия" на дорогах

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от органов власти активнее реагировать "на хамство и безобразия" на дорогах. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Я попрошу главу МВД подробнее рассказать о том, что делается в сфере решения проблем с безопасностью на дорогах. Ситуация у нас в этом отношении важна. Уже и не хочется об этом говорить, сколько хамства на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления", - сказал глава государства.

Снижение смертности на дорогах

Путин также выразил недовольство низкими темпами снижения смертности на дорогах.

"Важнейшим результатом модернизации дорожной сети стало снижение смертности из-за дорожно-транспортных происшествий", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Однако, на его взгляд, "мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году в соответствии с известными майскими указами". "Была поставлена задача к 2018 году снизить смертность на дорогах до 10,6 случаев на 100 тыс. населения", - напомнил Путин.

По оценке главы государства, в последнее время для улучшения качества дорог "сделано немало". "Приводятся в нормативное состояние федеральные автомобильные трассы, причем эта работа практически полностью обеспечена финансированием", - отметил президент. При этом "сделать нужно еще больше, чем сделано", сказал он. Путин также привел данные Министерства транспорта, свидетельствующие о том, что финансирование федеральных автодорог составляет около 91% от нормативов денежных затрат на капитальный ремонт.

Глава государства также обратил внимание на проведенное в законодательстве "четкое разграничение ответственности Федерации, регионов, муниципалитетов, владельцев частных автомобильных дорог в сфере безопасности дорожного движения".

Расходование средств дорожных фондов

Путин потребовал максимальной открытости данных о расходовании денег из дорожных фондов.

"Считаю важным обеспечить максимальную информационную открытость в вопросах дорожного строительства и использования ресурсов дорожных фондов", - заявил глава государства.

Путин пояснил: "Граждане безусловно имеют право и должны видеть, с каким результатом расходуются собранные средства".

Средства на дорожную инфраструктуру не должны потеряться по пути в региональные бюджеты и дорожные фонды, подчеркнул президент.

"Очень хорошо, что контроль, чтобы деньги там не потерялись нигде. Из одного ведомства в другое будут гулять, чтобы там ничего не оседало. К вам обращаюсь (министру транспорта Максиму Соколову) и к Минфину, чтобы не получилось так, что забрали рубль, а в регион отдали полтинник", - сказал Путин.

Использование передовых технологий при строительстве дорог

Путин также поручил Минстрою РФ ускорить принятие нормативных актов для строительства дорог с использованием передовых технологий. "Прошу Минстрой ускорить принятие нормативных актов и стандартов, которые позволят строить дороги с использованием передовых технологий и материалов", - сказал президент. Президент отметил, что особое внимание нужно обратить и на безопасность дорожного движения. "На дорогах есть опасные участки, где из-за ям, колдобин и отсутствия отбойников, разметки или предупреждающих знаков из раза в раз происходят ДТП с очень тяжелыми последствиями, со смертельными исходами", - посетовал президент. Он подчеркнул, что необходимо "заняться ликвидацией этих участков, в том числе в крупных агломерациях, где движение наиболее интенсивно". При этом, по его словам, важно, чтобы информация об аварийно опасных участках дорог постоянном режиме поступала от самих граждан, "чтоб они контролировали как органы власти, так и владельцев дорог". "Я попрошу главу МВД подробнее рассказать о том, что делается в сфере решения проблем с безопасностью на дорогах. Ситуация у нас в этом отношении важна. Уже и не хочется об этом говорить, сколько хамства на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления", - сказал глава государства.