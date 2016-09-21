Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 из фильма "Назад в будущее" поступят в продажу 28 ноября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 с самозатягивающимися шнурками, аналогичные тем, какие примерял главный герой фильма "Назад в будущее 2" (Back to the Future Part II, 1989). появятся в продаже 28 ноября, сообщила PR-директор компании Хайди Бургетт на своей странице в Twitter.

По словам Бургетт, в день старта продаж купить их можно будет лишь в нескольких магазинах Nike на территории США. Цена пары кроссовок HyperAdapt 1.0 по-прежнему остается неизвестной.

HyperAdapt 1.0 will be available in the U.S. at select Nike retail locations. Appointments to experience & purchase begin 11.28.16. pic.twitter.com/t3YVLa8Rsl — Heidi Burgett (@heidiburgett) 20 сентября 2016 г.

Технология зашнуровывания реагирует на движения стоп владельца обуви. Когда пятка касается специального сенсора, шнурки автоматически затягиваются.

Если обладатель кроссовок после этого испытывает дискомфорт, шнуровку можно ослабить с помощью расположенных по бокам кнопок. Как ранее сообщали представители компании, в будущем эти кнопки заменят специальные сверхчувствительные сенсоры, которые сами будут определять, не испытывает ли неудобства владелец кроссовок. Предполагается, что модель будет представлена в трех цветовых вариантах.

В 2015 году Nike презентовала первую пару кроссовок с технологией автоматической шнуровки американскому актеру Майклу Джей Фоксу, который сыграл в трилогии "Назад в будущее" главную роль.