Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС: цены на 28% дорогих препаратов для лечения редких заболеваний в РФ выше мировых

Общество
21 сентября, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ведомство проанализировало цены на перечень лекарств для лечения высокозатратных "Семи нозологий", централизованно закупаемых Минздравом России
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Цены на 28% лекарств из перечня дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения "Семи нозологий" (гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше и т. д.) в России почти на 40% выше, чем цены в других странах мира. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по итогам первого этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты.

"ФАС России выявлено 48 позиций лекарственных препаратов из "Перечня 1" (27,9% от общего числа рассмотренных препаратов), по которым зарегистрированные в России предельные цены оказались выше в среднем на 39% цен в других странах мира", - отмечает ФАС.

Смотрите также
Скворцова: цены на лекарства в 2017 году останутся на уровне 2016 года

При этом ФАС не выявила ни одного лекарственного препарата из перечня, по которому цены в России оказались бы самыми высокими среди рассматриваемых стран.

ФАС анализировала перечень лекарственных препаратов для лечения высокозатратных "Семи нозологий", централизованно закупаемых Минздравом России.

Перечень включает в себя 292 лекарственных препаратов разных производителей, зарегистрированных в РФ в конкретных упаковках. Из них, по результатам аукционов, Минздрав РФ в 2016 году закупил 78 позиций лекарственных препаратов.

В программу льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий", которая действует в России с 2008 года, входят такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает лейтенанта полиции Нурбагандова настоящим героем
2
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
3
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
4
Чуркин: Керри в своем выступлении извратил заявления РФ об инциденте с конвоем в Сирии
5
МО РФ: ударный беспилотник коалиции находился над районом атаки на конвой ООН под Алеппо
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Маркин заявил о своей отставке
Темы дня
Реклама