ФАС: цены на 28% дорогих препаратов для лечения редких заболеваний в РФ выше мировых

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Цены на 28% лекарств из перечня дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения "Семи нозологий" (гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше и т. д.) в России почти на 40% выше, чем цены в других странах мира. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по итогам первого этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты.

"ФАС России выявлено 48 позиций лекарственных препаратов из "Перечня 1" (27,9% от общего числа рассмотренных препаратов), по которым зарегистрированные в России предельные цены оказались выше в среднем на 39% цен в других странах мира", - отмечает ФАС.

При этом ФАС не выявила ни одного лекарственного препарата из перечня, по которому цены в России оказались бы самыми высокими среди рассматриваемых стран.

ФАС анализировала перечень лекарственных препаратов для лечения высокозатратных "Семи нозологий", централизованно закупаемых Минздравом России.

Перечень включает в себя 292 лекарственных препаратов разных производителей, зарегистрированных в РФ в конкретных упаковках. Из них, по результатам аукционов, Минздрав РФ в 2016 году закупил 78 позиций лекарственных препаратов.

В программу льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий", которая действует в России с 2008 года, входят такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей.