Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориал советским воинам открыли на северо-востоке Китая

Общество
22 сентября, 7:36 UTC+3 МУДАНЬЦЗЯН (Китай) /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Останки семи солдат, принимавших участие в освобождении Северо-Восточного Китая от японских захватчиков, были обнаружены в ходе работы первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции
Материал из 1 страницы

МУДАНЬЦЗЯН (Китай), 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Церемония открытия памятника советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских захватчиков августе 1945 года, состоялась в четверг в китайском городе Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян).

"Более 70 лет эти советские солдаты считались пропавшими без вести", - отметил на церемонии открытия мемориала чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. "Только благодаря слаженной кропотливой работе специалистов двух стран нам удалось установить их имена, судьбы и, наконец, увековечить имена героев на месте их последнего боя", - подчеркнул российский дипломат.

СПЕЦПРОЕКТ
Ненужная война
Вторая мировая в цифрах и фактах

"Сегодня мы открываем мемориал героям той войны - советским солдатам и офицерам. Их имена навечно высечены на мраморных плитах в этом парке, чтобы память о подвигах и героизме советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение китайской земли, не померкла никогда", - сказал глава российской дипмиссии.

Останки семи солдат были обнаружены в ходе работы первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции по увековечиванию памяти советских военнослужащих "Вахта памяти. Китай - 2015", прошедшей на северо-востоке КНР. В ноябре 2015 года их останки с отданием воинских почестей были перезахоронены в мемориальном парке "Чунъинъюань". Поисковые работы, перезахоронение и установка мемориала были организованы представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР.

После анализа военных архивов поисковикам удалось установить имена погибших военнослужащих - это красноармейцы Михаил Петренко, Майдар Смагул, Николай Слатенев и Николай Фалеев, ефрейтор Григорий Соломенко, младший сержант Иван Грицаенко и сержант Тимофей Мелехин. Кроме того, было установлено имя ранее неизвестного советского военнослужащего, захороненного в мемориальном парке: как установили специалисты, это был капитан Михаил Сухих.

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. Всего за три недели советские воины разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной армии за этот период превысили 12 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение в городе Шарлотт
3
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
4
Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей
5
Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке
6
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама