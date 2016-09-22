Мемориал советским воинам открыли на северо-востоке Китая

Воинские контингенты стран ШОС начали покидать район совместных учений в КиргизииАрмия и ОПК 22 сентября, 7:55
Шолбан Кара-оол вступил в должность главы ТувыПолитика 22 сентября, 7:46
Почтовый банк Китая провел крупнейшее в 2016 году IPO на $7,4 млрдЭкономика и бизнес 22 сентября, 7:27
Российские летчики выполнили более 100 вылетов на учении "Мирная миссия - 2016" в КиргизииАрмия и ОПК 22 сентября, 7:26
В Московском регионе ожидается дождливая, ветреная и холодная погодаМосква 22 сентября, 6:35
СМИ: Ким Чен Ын сфотографировался с участниками ядерного испытанияМеждународная панорама 22 сентября, 6:28
СМИ: в России может быть внедрено ПО для идентификации пользователей Wi-FiЭкономика и бизнес 22 сентября, 6:14
Томские палеонтологи обнаружили в Сибири рекордную в стране концентрацию костей мамонтовНаука 22 сентября, 6:14
Полицейские дайверы Фиджи обнаружили новые фрагменты тела убитой россиянкиПроисшествия 22 сентября, 5:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУДАНЬЦЗЯН (Китай), 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Церемония открытия памятника советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских захватчиков августе 1945 года, состоялась в четверг в китайском городе Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян).
"Более 70 лет эти советские солдаты считались пропавшими без вести", - отметил на церемонии открытия мемориала чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. "Только благодаря слаженной кропотливой работе специалистов двух стран нам удалось установить их имена, судьбы и, наконец, увековечить имена героев на месте их последнего боя", - подчеркнул российский дипломат.
"Сегодня мы открываем мемориал героям той войны - советским солдатам и офицерам. Их имена навечно высечены на мраморных плитах в этом парке, чтобы память о подвигах и героизме советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение китайской земли, не померкла никогда", - сказал глава российской дипмиссии.
Останки семи солдат были обнаружены в ходе работы первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции по увековечиванию памяти советских военнослужащих "Вахта памяти. Китай - 2015", прошедшей на северо-востоке КНР. В ноябре 2015 года их останки с отданием воинских почестей были перезахоронены в мемориальном парке "Чунъинъюань". Поисковые работы, перезахоронение и установка мемориала были организованы представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР.
После анализа военных архивов поисковикам удалось установить имена погибших военнослужащих - это красноармейцы Михаил Петренко, Майдар Смагул, Николай Слатенев и Николай Фалеев, ефрейтор Григорий Соломенко, младший сержант Иван Грицаенко и сержант Тимофей Мелехин. Кроме того, было установлено имя ранее неизвестного советского военнослужащего, захороненного в мемориальном парке: как установили специалисты, это был капитан Михаил Сухих.
В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. Всего за три недели советские воины разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной армии за этот период превысили 12 тыс. человек.