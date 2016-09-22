Мемориал советским воинам открыли на северо-востоке Китая

МУДАНЬЦЗЯН (Китай), 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Церемония открытия памятника советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских захватчиков августе 1945 года, состоялась в четверг в китайском городе Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян).

"Более 70 лет эти советские солдаты считались пропавшими без вести", - отметил на церемонии открытия мемориала чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. "Только благодаря слаженной кропотливой работе специалистов двух стран нам удалось установить их имена, судьбы и, наконец, увековечить имена героев на месте их последнего боя", - подчеркнул российский дипломат.

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"Сегодня мы открываем мемориал героям той войны - советским солдатам и офицерам. Их имена навечно высечены на мраморных плитах в этом парке, чтобы память о подвигах и героизме советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение китайской земли, не померкла никогда", - сказал глава российской дипмиссии.

Останки семи солдат были обнаружены в ходе работы первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции по увековечиванию памяти советских военнослужащих "Вахта памяти. Китай - 2015", прошедшей на северо-востоке КНР. В ноябре 2015 года их останки с отданием воинских почестей были перезахоронены в мемориальном парке "Чунъинъюань". Поисковые работы, перезахоронение и установка мемориала были организованы представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР.

После анализа военных архивов поисковикам удалось установить имена погибших военнослужащих - это красноармейцы Михаил Петренко, Майдар Смагул, Николай Слатенев и Николай Фалеев, ефрейтор Григорий Соломенко, младший сержант Иван Грицаенко и сержант Тимофей Мелехин. Кроме того, было установлено имя ранее неизвестного советского военнослужащего, захороненного в мемориальном парке: как установили специалисты, это был капитан Михаил Сухих.

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. Всего за три недели советские воины разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной армии за этот период превысили 12 тыс. человек.