В Испании коммунистическая партия выиграла €56 млн в лотерею

МАДРИД, 22 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Областной союз коммунистической партии муниципалитета Пинос-Пуэнте (испанское автономное сообщество Андалусия) выиграл в четверг в традиционную рождественскую лотерею более €56 млн. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, в ходе нынешнего розыгрыша данная премия стала второй по величине. Отмечается, что билет со счастливым пятизначным номером, который печатается несколько раз в более чем 40 сериях, продавался в 20 км от Гранады в небольшом муниципалитете Пинос-Пуэнте, население которого составляет всего 20 тыс. человек. Большинство призовых билетов купила коммунистическая партия. Таким образом, выигрыш будет разделен между всеми счастливчиками, число которых пока не уточняется.

В Испании состоялась ежегодная национальная рождественская лотерея, призовой фонд которой составил €2,3 млрд, что на €70 млн выше прошлогоднего показателя. Лотерея в Испании проводится с 1812 года и является одной из самых старых в мире. Она также считается крупнейшей в мире по размеру призового фонда, который составляет 70% от дохода, полученного от продажи билетов.

Каждый билет имеет пятизначный номер и выпускается несколькими сериями. В рамках розыгрыша существует несколько категорий призов. Самой привлекательной из них является первая премия под названием "толстяк". С учетом того, что существует сразу несколько билетов с одинаковыми номерами, призовая сумма распределяется в равных частях между всеми победителями. При этом испанцы, как правило, покупают несколько билетов, а также зачастую приобретают их в доле с друзьями, чтобы увеличить шансы на победу.

В среднем же каждый подданный 46-миллионной Испании потратил в текущем году чуть менее €64 на розыгрыш, что более чем на евро превышает цифру за 2015 год. Самые азартные испанцы живут в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), жители которой накупили лотерейных билетов на €238,5 каждый. Цена одного билета составляет €20.