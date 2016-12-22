Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря в Анкаре, похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

В ходе церемонии погребения дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, отдали воинские почести: присутствовал почетный караул, играл военный оркестр, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом России.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в турецкой столице фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.