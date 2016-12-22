Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище

Общество
22 декабря, 16:12 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В ходе церемонии погребения дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, отдали воинские почести
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3897768.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3897768.sliderLength-1}}
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
Выбор редакции
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв 22 декабря, 9:49
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков 21 декабря, 1:13
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково 20 декабря, 20:38
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов 20 декабря, 14:56
Праздник "Алтайская зимовка" открыл зимний туристический сезон в Алтайском крае 20 декабря, 12:37
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" выбрали лучшего кабельщика-спайщика 20 декабря, 9:48
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3897768'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3897768'].sliderLength - 1}}
+
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря в Анкаре, похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

В ходе церемонии погребения дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, отдали воинские почести: присутствовал почетный караул, играл военный оркестр, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом России.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в турецкой столице фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Смотрите также

"Жестокое и бесчеловечное": российская реакция на убийство Андрея Карлова
"Гнусный теракт": мировая реакция на убийство российского посла
Прощание с послом Андреем Карловым. Онлайн
Биография Андрея Карлова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
2
В Москве скончался внук Сталина
3
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
5
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
6
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
7
Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ РФ и во всем мире
Темы дня
Реклама