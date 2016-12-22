Бастрыкин провел предновогоднюю встречу с кадетами СК в тульском музее оружия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в четверг предновогодний прием кадетов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, во встрече, прошедшей в тульском музее оружия, приняли участие воспитанники кадетского корпуса им. Александра Невского и профильных кадетских классов СК из Москвы и Санкт-Петербурга, Вологодской и Московской областей.

"По сложившейся в Следственном комитете традиции для кадет, прибывающих из различных регионов страны, организована культурно-развлекательная программа на несколько дней. В этом году ребята отправились в Тульскую область, где ознакомились с основными достопримечательностями, возложили цветы к памятнику защитникам Тулы и Вечному огню на площади Победы, посетили Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, пообщались с участниками тульского Почетного караула "Вахты памяти" на Посту № 1. Также для кадет была организована экскурсия в Тульский кремль, после чего они отправились в областное суворовское военное училище, пообщались с юными суворовцами, а затем посетили государственный мемориальный и природный заповедник "Музей- усадьба Л. Н. Толстого "Ясная поляна" и Тульский государственный музей оружия", - рассказала Светлана Петренко.

Председатель СК России выразил надежду, что после окончания учебы кадеты выберут для себя благородную профессию следователя и станут сотрудниками Следственного комитета России. Он поблагодарил ребят за успехи в учебе.