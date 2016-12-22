ОНФ будет бороться с продажей нелегального алкоголя через интернет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены через социальные сети вести борьбу с точками продажи нелегального алкоголя. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе движения.

"Активисты ОНФ начали работу по пресечению продажи нелегальной алкогольной продукции в преддверии затяжных новогодних каникул. По их инициативе в ряде регионов в социальных сетях создаются группы, в которых с 23 декабря по 14 января будут выкладываться фотографии, видео, текстовые сообщения о местах продажи суррогатного алкоголя и будет указана контактная информация контрольно-надзорных ведомств региона, куда люди смогут обратиться по фактам продажи нелегального алкоголя", - отмечается в сообщении.

"Гражданскому обществу нужно создать единый план или "дорожную карту" мероприятий, направленных на эффективную и согласованную борьбу с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции в стране", - заявил активист ОНФ Александр Деев.

В свою очередь координатор центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин заявил о необходимости принятия мер по "госрегулированию в сфере оборота спиртосодержащей продукции". По его мнению, необходимо обязательно маркировать спиртосодержащую продукцию, производимую и реализуемую на территории страны, а также повысить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере оборота спиртосодержащей продукции. "Соответствующие изменения будут внесены в российское законодательство к началу второго полугодия 2017 года", - подчеркнул он.

Трагедия в Иркутской области

В Иркутской области в связи с массовым отравлением суррогатными спиртосодержащими жидкостями введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. Жертвами отравления на данный момент числятся 72 человека.