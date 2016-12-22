Васильева: "майские указы" в сфере образования будут выполнены в срок

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Обязательства перед учителями, прописанные в "майских указах" президента, будут выполнены за 2018 год. Об этом в четверг сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я могу с уверенностью сказать, что за 2018 год мы все обязательства выполним перед всеми категориями наших учителей и преподавателей", - заявила Васильева, отвечая на вопрос о выполнении "майских указов" президента.
Говоря об объеме бюджетных средств на науку и образование на 2017-2019 годы, глава Минобрнауки отметила, что расходы на эти сферы не сократятся. "На ближайшие три года у нас 595 миллиардов федерального бюджета и 2,6 триллиона консолидированного бюджета. Я считаю, что это не меньше, чем в предыдущие годы", - отметила Васильева.
11 так называемых майских указов были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.