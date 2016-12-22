Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IKEA заплатит $50 млн семьям детей, погибших из-за несчастных случаев

Общество
22 декабря, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Юристы также подчеркнули, что компания перечислит в общей сложности $100 тысяч в детские больницы США и еще $100 тысяч в американские фонды, занимающиеся вопросами защиты детей
Материал из 1 страницы
© EPA/PETER KRUGER

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Шведская компания IKEA заплатит $50 млн в рамках досудебного урегулирования семьям троих детей, которые погибли после того, как их задавили комоды компании. Об этом сообщила в четверг юридическая фирма Feldman Shepherd, представляющая интересы пострадавшей стороны.

"По достигнутым договоренностям $50 млн будут распределены между тремя семьями", - отмечается в заявлении, в котором указывается, что погибшим детям не было и двух лет. Юристы также подчеркнули, что компания перечислит в общей сложности $100 тысяч в детские больницы США и еще $100 тысяч в американские фонды, занимающиеся вопросами защиты детей.

Представители ИКЕА подтвердили журналистам, что соглашение было достигнуто, но отказались от комментариев, поскольку договоренность не была подтверждена судом.

Летом IKEA сообщила о решении отозвать из продажи в США и Канаде 36 млн комодов модели "Мальм". Причиной послужила смерть шести маленьких детей, которые были задавлены мебелью. Речь идет о шести моделях из линейки "Мальм", произведенных в период с 2002 по 2016 год, а также около 100 других видов комодов и шкафов, которые пользовались популярностью благодаря низкой цене. Компания также полностью остановила их продажу.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США сообщила летом, что в результате использования этой мебели погибли пять человек, еще 31 получил травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
3
МИД РФ удивлен "веселым картинкам" украинских послов о "Боярышнике"
4
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
5
СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"
6
Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка
7
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Темы дня
Реклама