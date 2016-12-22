IKEA заплатит $50 млн семьям детей, погибших из-за несчастных случаев

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Шведская компания IKEA заплатит $50 млн в рамках досудебного урегулирования семьям троих детей, которые погибли после того, как их задавили комоды компании. Об этом сообщила в четверг юридическая фирма Feldman Shepherd, представляющая интересы пострадавшей стороны.

"По достигнутым договоренностям $50 млн будут распределены между тремя семьями", - отмечается в заявлении, в котором указывается, что погибшим детям не было и двух лет. Юристы также подчеркнули, что компания перечислит в общей сложности $100 тысяч в детские больницы США и еще $100 тысяч в американские фонды, занимающиеся вопросами защиты детей.

Представители ИКЕА подтвердили журналистам, что соглашение было достигнуто, но отказались от комментариев, поскольку договоренность не была подтверждена судом.

Летом IKEA сообщила о решении отозвать из продажи в США и Канаде 36 млн комодов модели "Мальм". Причиной послужила смерть шести маленьких детей, которые были задавлены мебелью. Речь идет о шести моделях из линейки "Мальм", произведенных в период с 2002 по 2016 год, а также около 100 других видов комодов и шкафов, которые пользовались популярностью благодаря низкой цене. Компания также полностью остановила их продажу.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США сообщила летом, что в результате использования этой мебели погибли пять человек, еще 31 получил травмы.