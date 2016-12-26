Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Республиканской детской клинической больнице в Грозном присвоено имя главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, больше известной как доктор Лиза. Она находилась на борту потерпевшего в воскресенье крушение в районе Сочи самолета Ту-154. Также медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" посмертно награжден руководитель ансамбля имени А. В. Александрова Валерий Халилов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинки) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном, - написал Кадыров. - Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" (посмертно) награжден Валерий Михайлович (Халилов). Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России".

По словам главы республики, доктор Лиза посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек. "Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи... Ее имя навеки останется в памяти народной", - уверен Кадыров.

Дорогие друзья! Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизаве́та Гли́нка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Она являлась исполнительным директором фонда «Справедливая помощь» и членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Я уверен, что её имя навеки останется в памяти народной. Тяжелой утратой для всей России является трагическая гибель артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. Вместе с артистами погиб и художественный руководитель , генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги. Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном. Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" (посмертно) награждён Валерий Михайлович. Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России. #Кадыров #Россия #Чечня #ДокторЛиза #Халилов Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 25 2016 в 2:20 PST

"Тяжелой утратой для всей России является трагическая гибель артистов Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова", - написал глава Чечни, отметив, что артисты коллектива на протяжении многих лет вдохновляли российских военнослужащих на ратные подвиги.

Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после вылета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.