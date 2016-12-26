СМИ: Пан Ги Мун начнет обратный отсчет до Нового года в Нью-Йорке

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в последнюю минуту своего пребывания на посту нажмет кнопку обратного отсчета до наступления 2017 года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Daily News со ссылкой на организаторов мероприятия.

После нажатия кнопки обратного отсчета хрустальный шар, являющийся в Нью-Йорке одним из главных новогодних символов, начнет медленно спускаться вниз по шпилю одного из высотных зданий. Своей нижней точки он достигнет в тот момент, когда на Восточном побережье США наступит 2017 год.

После того, как шар остановится, по устоявшейся традиции с крыш окружающих площадь небоскребов начнут разбрасывать конфетти, состоящие как из обычных разноцветных бумажек, так и из листочков с написанными на них новогодними пожеланиями.

Украшение диаметром 3,5 метра и весом 6 тонн изготовлено из более чем 2,6 тысячи треугольников, которые сделаны из хрусталя мастерами ирландской компании Waterford Crystal. Каждый год их выкладывают в новом порядке, чтобы получить особый и неповторимый орнамент, которому всегда присваивается название.

Пан Ги Мун является генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года. Он стал восьмым административным главой этой международной Организации. Пан Ги Мун трижды награжден южнокорейским орденом "За заслуги" (в 1975, 1986 и 2006 гг.), имеет также награды разных стран за вклад в развитие их отношений с Южной Кореей.

1 января 2017 года к исполнению обязанностей генсека ООН приступит Антониу Гутерриш.