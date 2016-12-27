МЧС продолжит помогать Донбассу в 2017 году

Владимир Пучков: в России в 2016 году спасено почти 230 тысяч человекПерейти в раздел Интервью
Константин Тимофеев: все строящиеся за счет граждан объекты должны подпадать под 214-ФЗИнтервью 27 декабря, 9:00
Производитель канцтоваров из сибирского кедра модернизировал оборудованиеБанк историй успеха 27 декабря, 9:00
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах МосквыОбщество 27 декабря, 8:51
СК проводит проверку по обрушению крыши "Ашана" в БарнаулеСибирь 27 декабря, 8:01
Более 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом обнаружено в ИркутскеПроисшествия 27 декабря, 7:58
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154Происшествия 27 декабря, 7:27
Трамп упрекнул СМИ в утаивании правды о его благотворительном фондеМеждународная панорама 27 декабря, 6:49
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 27 декабря, 6:30
На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 кмПроисшествия 27 декабря, 6:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС России продолжит оказывать Донбассу гуманитарную помощь в 2017 году, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Владимир Пучков.
"Да, конечно. Мы планируем продолжить эту работу", - сказал он.
Министр напомнил, что в конце декабря в Донбасс была направлена уже 59-я колонна МЧС с гуманитарной помощью.
"И кроме продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, которые мы доставляли целый год, для жителей юго-востока Украины мы привезли и новогодние подарки", - сказал Пучков.
С середины августа 2014 года колоннами МЧС для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 65 тыс. тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.