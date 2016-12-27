МЧС продолжит помогать Донбассу в 2017 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС России продолжит оказывать Донбассу гуманитарную помощь в 2017 году, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Владимир Пучков.

"Да, конечно. Мы планируем продолжить эту работу", - сказал он.

Министр напомнил, что в конце декабря в Донбасс была направлена уже 59-я колонна МЧС с гуманитарной помощью.

"И кроме продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, которые мы доставляли целый год, для жителей юго-востока Украины мы привезли и новогодние подарки", - сказал Пучков.

С середины августа 2014 года колоннами МЧС для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено свыше 65 тыс. тонн гуманитарной помощи, что помогло Донбассу избежать гуманитарной катастрофы.