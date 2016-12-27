Лучшему почтальону года в России вручили автомобиль

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Лучший почтальон 2016 года, победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства, получил в Москве в подарок автомобиль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Почты России", в 2016 году на конкурсе победила почтальон Жанна Зуйкова из Сызрани Самарской области.

Второе место заняла Любовь Ефимова из поселка Озерница Кировской области, третьим стал Константин Дробинко из Владивостока. Победители финала конкурса получили специальные подарки от "Почты России" и российского профсоюза работников связи.

Церемонию награждения провели генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов и председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин. Главный приз был предоставлен партнером национального почтового оператора - крупнейшим распространителем государственных лотерей.

Конкурс "Лучший почтальон года" проводится один раз в два года для формирования престижа почтовых профессий и повышения качества почтовых услуг. Его учредителями являются "Почта России" и профсоюз работников связи. "Главными критериями при выборе лучших почтальонов стали профессиональное мастерство и практические навыки конкурсантов, а также коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность справиться со сложными заданиями", - сообщили в пресс-службе.

"Конкурс показал, как меняется сегодня профессия почтальона, в которую приходит все больше талантливой молодежи. Это уже специалисты нового поколения, готовые осваивать современные технологии и компетенции, именно такие сейчас нужны "Почте России" в первую очередь. При этом социальная ответственность почтальона, особенно в сельской местности, по-прежнему остается важнейшим профессиональным качеством", - отметил Дмитрий Страшнов.