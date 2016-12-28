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СМИ: россияне больше доверяют интернету, чем телевидению

Общество
28 декабря, 3:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В 2015 году индекс доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете составлял 40%, а в 2016 году - 35%
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2016 году больше доверяли новостным и официальным сайтам в интернете в качестве источников информации, чем телевидению, хотя и интернет, и ТВ, существенно потеряли в популярности по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные, предоставленные компанией Deloitte.

Так, в 2015 году индекс доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете составлял 40%, а в 2016 году - 35%. Доверие к телевидению упало с 29% до 28%, к радио осталось на прежнем уровне - 2%, к газетам - выросло с 2% до 3%, к журналам - с 0% до 1%, приводит издание вывод аналитиков.

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Из числа опрошенных Deloitte респондентов, отмечает издание, 50% покупают печатные СМИ, около 25% предпочитают бесплатные издания. Примерно 10% подписались на газеты или журналы, еще 17% опрошенных читают СМИ, которые покупают их друзья или родственники. Среди тех, кто покупает печатные СМИ, только 30% сообщили, что делают это регулярно.

Рост медиапотребления, который в 2016 году составил 6% произошел за счет старших возрастных групп, а также за счет пользователей смартфонов, говорится в исследовании. Кроме того, по данным Deloitte, россияне стали меньше смотреть телевизор и больше проводить времени в интернете.

В частности, владельцы смартфонов, как отмечается, стали проводить на 18 минут больше времени в интернете в день, в то время как пользование интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось на 13 и 14 минут соответственно. Для телевидения снижение составило семь минут в день, при этом респонденты стали меньше смотреть ТВ только в рабочие дни.

Согласно данным Deloitte, индекс доверия к рекламе у россиян остался отрицательным и составляет - 7% (рассчитывается как разница между теми, кто доверяет и не доверяет рекламе). Наиболее негативно респонденты относятся к теле- и радиорекламе, где индекс достиг -16% и - 17% соответственно. А вот к рекламе в печатных СМИ и на наружных носителях потребители относятся скорее положительно (индексы 3% и 9% соответственно).

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