СК РФ предостерег россиян от употребления суррогатного алкоголя на праздниках

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предостерег граждан от употребления суррогатного алкоголя, случаи отравления которым учащаются ближе к новогодним праздникам. В декабре в Иркутской области от отравления средством для ванн "Боярышник" погибли 74 человека. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, со своей стороны СК предпринимает превентивные шаги против новых случаев массовых отравлений.

Не гнаться за дешевым пряником

В первую очередь, следователи советуют не покупать алкоголь с рук и не гнаться за низкой ценой. "Следственный комитет напоминает, что покупка алкоголя у знакомых и тем более с рук не является гарантом качества продукции", - подчеркнула представитель СК. Она напомнила, что контрафактный алкоголь зачастую продается по цене в разы ниже, чем в магазинах.

Светлана Петренко особо обратила внимание на то, что "подделываются, как правило, наиболее популярные и дорогостоящие напитки". "Приобретая несертифицированную продукцию по ценам в разы меньше среднерыночной, стоит осознавать, что экономите не только вы, но и на вас", - подчеркнула она.

"Мы привыкли к тому, что суррогат - это нечто из-под полы, однако злоумышленники уже давно вышли на новый уровень, наладили каналы сбыта и даже собственного производства алкоголя. Бутылки и маркировка, как правило, идентичны оригинальным, а определить контрафакт на глаз под силу только опытным специалистам", - добавила представитель ведомства.

СК проверяет все факты контрафакта алкоголя

По словам Петренко, Следственным комитетом налажено тесное взаимодействие с Росалкогольрегулированием по выявлению незаконных контрафактных производств.

"Росалкогольрегулирование уведомляет следственные подразделения в случае выявления изготовителей спиртосодержащей продукции, после чего туда направляется следователь и назначает необходимые исследования. В первую очередь, проверяется качество и состав продукции на предмет потенциального вреда здоровью людей. Если в ней выявляются опасные вещества, то по итогам проверки принимается решение в соответствии с действующим законодательством - вплоть до возбуждения уголовного дела. Таким образом, Следственный комитет подключается не только к фактам смертельных отравлений, но и теперь целенаправленно работает на упреждение таких случаев", - пояснила Петренко.

По ее словам, случаи отравлений суррогатным алкоголем учащаются ближе к новогодним праздникам, когда наибольший спрос на спиртную продукцию.

Прошлогодняя волна отравлений

Достаточно вспомнить, как в конце прошлого года по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем, имеющая обширную географию. Жертвами становились люди, которые покупали, как им казалось, брендовые напитки по низкой цене, а в них содержался смертельно опасный метанол.

"С конца 2015 года по март 2016 года, согласно материалам уголовных дел, расследованных СК России, не менее 39 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. Наиболее популярные спиртосодержащие напитки с суррогатом содержали этикетки ромов Bacardi, виски Jack Daniel's и дагестанских коньяков", - сообщила Петренко.

Так, случаи массового отравления суррогатом были зафиксированы в Красноярском крае, где погибли девять человек и еще 26 пострадали. Следователям удалось установить цепочку от оптовых закупщиков до штучных продавцов. Двое из них уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, дела в отношении трех рассматриваются судом, еще пятеро вскоре окажутся на скамье подсудимых.

В Чувашии от острого отравления метанолом после употребления из литровых бутылок с этикетками Bacardi скончались две девушки, 20 и 30 лет и 22-летний молодой человек. Следователи вышли на целый семейный бизнес, участники которого закупили под видом алкоголя импортных марок на одном из складов "Фудсити" спиртосодержащую жидкость. Суррогат в итоге продавался по баснословно низкой цене - от 50 до 120 рублей за литровую бутылку, это объясняли тем, что якобы алкоголь производился на легальных заводах, но был вывезен оттуда неофициально, сказала Петренко. Большинство из 53 тыс. изъятых бутылок было снабжено поддельными акцизами, а в алкоголе присутствовали метанол, ацетон, изоамиловый спирт и иные токсичные микропримеси. Продавцы суррогата планировали выручить 15 млн рублей. Расследование уголовного дела в отношении 11 человек находится в завершающей стадии.

"В ходе расследования было организовано взаимодействие со следственными органами СК России по Московской, Курской и Оренбургской областям, в чьем производстве находятся аналогичные уголовные дела, связанные с реализацией суррогатного алкоголя", - рассказала представитель СК. В результате следователям удалось предотвратить повторение трагедий в Чувашии. От поддельного "Бакарди", приобретавшегося на складах "Фудсити" в Подмосковье, также в ноябре 2015 года были зафиксированы случаи гибели в Самарской и Курской областях. В Курской области перед судом предстал владелец склада, где находился такой алкоголь, а в Самарской области - продавец, торговавший подделками по знакомству.

В Кемеровской области были зафиксированы случаи отравления поддельным элитным ромом, на 50% состоявшим из метанола. Случаи гибели людей от суррогатного рома и коньяка с метанолом расследовались в Алтайском крае и Тверской области. В Калужской области жертвами псевдо-коньяка, якобы произведенного в Дагестане, стали два человека, употреблявшие алкоголь только по праздникам, в кругу друзей и в небольших количествах.

Случаи отравлений повторились и в этом году

По словам представителя СК, в ноябре уже этого года метиловым спиртом в горячительных напитках с этикеткой Bacardi смертельно отравились пять человек из компании, отмечавшей день рождения в одном из кафе Кузнецка, еще 12 потребовалась медпомощь. Следователи и полиция в ходе обысков по горячим следам изъяли более 2600 бутылок поддельной алкогольной продукции, свыше трех тонн спиртосодержащей жидкости. "В рамках расследования следователи намерены установить точки сбыта контрафактной продукции, происхождение суррогата и всех причастных к его обороту лиц", - сообщила Петренко. От поддельного коньяка в ноябре погибли два человека в Смоленской области.

Целый ряд уголовных дел возбужден и по фактам продажи псевдоалкоголя без смертельных исходов. "В этом году, например, в Кировской области возбуждено 29 уголовных дел по фактам сбыта опасных для здоровья спиртосодержащих жидкостей. По 28 их них судами назначены штрафы от 5 тыс. до 20 тыс. рублей", - сказала Петренко. Фигурантами этих дел стали 29 человек, в основном местные жители, продававшие односельчанам и жителям соседних деревень, как правило, спиртосодержащие жидкости - разбавленный спирт, стеклоочистители, лосьоны.