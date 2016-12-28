В Кремле не комментируют предложения о штрафах за скачивание пиратского контента

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Кремле не комментируют вопрос о возможности введения штрафов за скачивание пиратского контента.
"Пока только разрабатывается законопроект, если что-то будет сформулировано, тогда можно будет формировать какую-то позицию, какую-то точку зрения. Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-то комментарии просто не представляются возможными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского, что его ведомство обсуждает введение штрафов за скачивание пиратского контента в рамках комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее сообщала журналистам, что Министерство культуры РФ и Госдума намерены разработать законопроект, позволяющий принимать решение о досудебной блокировке сайтов, распространяющих пиратские копии фильмов.