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В Кремле не комментируют предложения о штрафах за скачивание пиратского контента

Общество
28 декабря, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, законопроект пока находится на стадии разработки
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Кремле не комментируют вопрос о возможности введения штрафов за скачивание пиратского контента.

"Пока только разрабатывается законопроект, если что-то будет сформулировано, тогда можно будет формировать какую-то позицию, какую-то точку зрения. Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-то комментарии просто не представляются возможными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского, что его ведомство обсуждает введение штрафов за скачивание пиратского контента в рамках комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства. 

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее сообщала журналистам, что Министерство культуры РФ и Госдума намерены разработать законопроект, позволяющий принимать решение о досудебной блокировке сайтов, распространяющих пиратские копии фильмов.

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