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Более 7 млн человек посетили в столице фестиваль "Путешествие в Рождество"

Общество
3 января, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 42 площадках в центральной части города и административных округах с 16 декабря по 15 января
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Фестиваль "Путешествие в Рождество" очень популярен среди горожан и гостей столицы, его посетили уже более 7 миллионов человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Этой зимой Москва стала еще ярче, красочнее и интереснее. "Путешествие в Рождество" уже посетили больше 7 миллионов человек. Это один из самых популярных новогодних проектов в Европе", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Концерты, световые шоу и инсталляции, уличные театры, кулинарные праздники, катки, ледовые горки и многое другое. 42 площадки, 15 стран участниц, 4500 мастер-классов. Посмотрите фотографии и присоединяйтесь", - добавил мэр Москвы.

А руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в свою очередь сообщил журналистам, что уже свыше 35 тысяч зрителей посмотрели спектакли на катке на Площади Революции в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". "Прошло более 30 спектаклей на нашем катке, который находится на Площади Революции. Соответственно, свыше 35 тысяч зрителей смогли посмотреть наши спектакли", - приводит его слова Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Немерюк добавил, что всю неделю на катке на Площади Революции будут показывать балет "Белоснежка", а также будут проходить мастер-классы фигуристов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 42 площадках в центральной части города и административных округах с 16 декабря по 15 января. Одновременно до 19 февраля в столице состоится второй фестиваль праздничных световых инсталляций "Рождественский свет".

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