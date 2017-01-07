В американском штате Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы Ту-154

БЕЙОНН /штат Нью-Джерси/, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Церемония, посвященная памяти жертв произошедшей 25 декабря катастрофы самолета Ту-154, состоялась у монумента "Слеза скорби" Зураба Церетели в американском городе Бейонн (штат Нью-Джерси). В мероприятии приняли участие представители международного Шиллеровского института, полиции Нью-Йорка и пожарной службы Бейонна.

Гимны России и США

Около двух десятков участников хора Шиллеровского института под руководством основателя этого музыкального коллектива Дайан Сэр спели национальный гимн РФ на русском языке, а также США - на английском; кроме того, они исполнили на латинском католический рождественский гимн Adeste fideles ("Придите, верные"). Последнее произведение было выбрано в связи с тем, что православные верующие отмечают Рождество.

"Я профессиональный музыкант, и когда я узнала о катастрофе, о том, что на борту было много участников ансамбля имени Александрова, я была совершенно ошеломлена, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Сэр. - Это одна из самых страшных вещей, которые могли произойти". "Мне хотелось, чтобы со стороны США был какой-то жест", - добавила она.

Во время акции рядом с монументом стояли служащие подразделения полиции Нью-Йорка, отвечающего за проведение церемоний, и пожарной службы Бейонна. Стражи порядка, в частности, держали флаги США, России и Нью-Йорка. Участники церемонии возложили цветы к списку с именами погибших в катастрофе самолета Ту-154, который на время установили у монумента "Слеза скорби". Он является даром России американскому народу в знак памяти о жертвах терактов 1993 и 2001 годов.

Когда бессильны слова

Участников акции поблагодарил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. "Считается, когда бессильны слова, говорит музыка. Искусство и культура должны приносить людям мир", - отметил он.

Как пояснила Сэр, стражи порядка Нью-Йорка охотно откликнулась на предложение института почтить память жертв катастрофы Ту-154. В 2011 году Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и подразделение полиции мегаполиса, отвечающее за проведение церемоний, выступали в Канаде по случаю десятой годовщины терактов 11 сентября 2001 года в США.

28 декабря 2016 года стражи порядка Нью-Йорка выразили соболезнования семьям участников ансамбля, погибших в катастрофе Ту-154. "В молитвах мы с семьями участников хора Красной Армии/ансамбля имени Александрова, с которыми мы выступали в 2011 году", - говорилось в публикации, размещенной тогда на официальной странице подразделения в социальной сети Twitter.

К сообщению была приложена двухминутная видеозапись исполнения российским ансамблем и музыкантами из США в Канаде песни "Боже, благослови Америку" (God Bless America). Она была написана в 1918 году родившимся в Российской империи американским композитором Ирвингом Берлином.

В конце ролика также были слова на русском и английском: "Мы глубоко опечалены потерей наших друзей в Александровском хоре. Пусть они покоятся в вечном мире". Данное сообщение тогда было процитировано на странице посольства России в США в Twitter.

Для решения мировых проблем

Сэр также зачитала заявление президента Шиллеровского института Хельги Цепп-Ларуш. "Улучшение отношений между Россией и США является важнейшим условием для решения проблем, которые стоят перед миром, - указала она. - Если между этими странами не будет духа сотрудничества и дружбы, то всему миру грозит опасность". 30 декабря 2016 года участники хора института в память о жертвах катастрофы Ту-154 принесли цветы к Генеральному консульству РФ в Нью- Йорке и исполнили у входа в здание российский гимн.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря прошлого года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.