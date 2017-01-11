В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снега

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Аномальное за последние 18 лет количество снега выпало в Томске нынешней зимой. Коммунальщики не справились с его уборкой, в связи с чем власти призывают бизнес помочь вывозить снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на мэра Ивана Кляйна.

"В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см. Таких аномально обильных осадков не было в нашем городе 18 лет", - привели в пресс-службе слова мэра.

По словам градоначальника, ресурсов муниципального предприятия "Спецавтохозяйство", занимающегося уборкой города по контракту с мэрией, оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров в условиях погодной аномалии. "Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее. Специалистам "Спецавтохозяйства", работающим в усиленном режиме уже почти два месяца, удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать в удовлетворительном состоянии основные магистрали и дороги областного центра. Бесперебойно, хотя порой и с задержками, ходит общественный, служебный и личный транспорт", - отметил мэр.

Слабым местом в уборке города стали межквартальные и внутридворовые территории, небольшие улицы и тротуары, где не доработали подрядчики районных администраций, управляющие компании.

"Администрация города не снимает с себя ответственности за их недобросовестную работу. Выводы обязательно будут. Обращаюсь к руководителям и коллективам предприятий всех форм собственности с призывом подставить плечо коммунальщикам в этой неординарной ситуации - убрать прилегающие к предприятиям территории, въезды и выезды к ним, парковочные места, вывезти снег. Социальные партнеры города уже подключились к этой работе. Все будут обеспечены талонами на бесплатный прием снега на снегоотвалах", - резюмировал градоначальник.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светала Рюхтина, с октября 2016 года в Томске выпало 215 мм осадков, или 145% нормы. Это самый высокий показатель с 2006 года, более ранние периоды синоптики не рассматривали. В ближайшие дни в городе вновь ожидаются снегопады.