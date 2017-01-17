Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржей

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие россияне стараются окунуться в ледяную прорубь несмотря на то, что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных. ТАСС обсудил с врачами, спасателями и опытными моржами, где и как купаться, чтобы получить удовольствие и не заболеть.

По мнению медиков, при разумном и систематическом подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье. "Такой холодовой экстрим стимулирует иммунную, вегетативную и другие системы организма", — отмечает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако, добавляет он, "это касается только практически здоровых людей".

Проверьте давление Перед погружением измерьте давление. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое — судороги и опасность потери сознания в воде.

Поэтому первое, на что нужно обратить внимание перед тем, как лезть в ледяную воду, это собственное здоровье. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Неподготовленному или не вполне здоровому человеку зимние купания могут принести больше вреда, чем пользы. Особенно они опасны для людей, имеющих бронхолегочные, сердечно-сосудистые и иные хронические или воспалительные заболевания.

Если со здоровьем все в порядке, нужно правильно выбрать место. Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели и медики. Как правило, купели организуют на открытых участках водоемов с чистым дном. Согласно предписаниям МЧС, глубина проруби не должна превышать 1,2–1,8 м. Место для купания должно быть огорожено по периметру, а в ночное время — освещено. Водоем должен быть оборудован специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками к прорубям, а также пунктами обогрева и переодевания.

Итак, вы нашли оборудованную прорубь и полны решимости окунуться. Что дальше?

Подготовка

Опытные моржи рекомендуют начинать подготовку к зимнему купанию заранее. К нынешнему Крещению вы уже не успеете, но если решите окунаться на регулярной основе, эти рекомендации для вас. Рекордсменка по марафонскому зимнему плаванию и представитель Клуба моржей Строгино Наталья Серая советует за несколько недель до погружения практиковать контрастный душ и закаливание ног: опускать их в таз с холодной водой, постепенно увеличивая время процедуры. "Еще можно делать воздушные ванны: открыть окно или выйти на улицу и на холодном воздухе в раздетом виде устраивать зарядку. При этом обязательно нужно следить, чтобы не было сквозняков, а если занимаетесь на улице, чтобы не было ветра, потому что новички в ветреную погоду могут заболеть", — добавляет Серая.

Погода

Те, кто регулярно занимается моржеванием, могут купаться практически при любой температуре. Но тем, кто собирается окунуться впервые, не стоит лезть в воду, если температура ниже –30 °C, считает представитель клуба "Моржи столицы" Дмитрий Михайлов.

Оптимальная погода для новичков зимнего купания — до –10 °C без ветра. Погода на нынешнее Крещение, по словам Натальи Серой, — идеальная для того, чтобы начать закаливание и потом продолжить его на регулярной основе. "Закаливаться один раз в год недостаточно, если вы хотите укрепить здоровье", — отмечает она.

Экипировка

Одежда и обувь должны легко сниматься и надеваться, наличие шнурков или пуговиц нежелательно.

Купальник или плавки нужно надеть дома, заранее. С собой захватить сменное белье, в которое надо будет переодеться после купания.

Также с собой надо иметь удобную, нескользящую и легкоснимаемую обувь, в которой вы пойдете к проруби.

Можно взять с собой небольшой коврик или полотенце, чтобы не разуваться, стоя на снегу.

Погружение

Перед погружением сделайте несколько упражнений, чтобы разогреть тело. Ни к чему приседать до седьмого пота, достаточно небольшой разминки.

Оказавшись перед прорубью, не раздумывайте слишком долго — окунайтесь, иначе исчезнет нужный настрой.

Не стоит гнаться за долгим пребыванием в ледяной воде. Безопасным считается 15 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы трижды окунуться.

Погружаться в воду в первый раз надо на задержке дыхания. Это связано с тем, что возникает спазм сосудов и может появиться ощущение, что не хватает воздуха и перехватывает дыхание. Наберите в легкие воздух, задержите дыхание, окунитесь и выдохните.

Не ныряйте с головой, если погружаетесь впервые. "Я только на третий год закаливания смогла опустить голову полностью под воду, то есть начала нырять. До этого я голову не опускала, даже когда совершала заплывы", — вспоминает Наталья Серая.

Выход из воды

Некоторые инструкции по зимним погружениям рекомендуют сразу же после купания полностью вытереться насухо. Однако опытные моржи советуют не торопиться растирать себя полотенцем. "У человека, который входит в ледяную воду, в десять раз возрастает интенсивность теплообмена. Когда он выходит из проруби, от него валит пар. Вода очень быстро испаряется, ее даже не нужно вытирать. Особенно это заметно при температуре ниже –10 °C", — объясняет Наталья Серая. Вместо этого моржи рекомендуют взять небольшое полотенце и вытереть только ступни, чтобы обувь осталась сухой.

Переоденьтесь в сухую смену одежды, наденьте шерстяные носки и обязательно шапку на голову. После этого рекомендуется выпить горячий чай.

Никакого алкоголя ни до, ни после

При купании категорически запрещается употреблять алкогольные напитки. "В основном у нас в России все праздники проходят с возлиянием спиртного. Крещение — единственный русский обряд и обычай, который категорически несовместим со спиртным ни до, ни после. Соответственно, людей как-то поворачивает к здоровому образу жизни, потому что ледяная вода содержит очень мощные целебные силы сама по себе", — отмечает Наталья Серая.