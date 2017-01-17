Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржей

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Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржейОбщество 17 января, 16:44
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В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие россияне стараются окунуться в ледяную прорубь несмотря на то, что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных. ТАСС обсудил с врачами, спасателями и опытными моржами, где и как купаться, чтобы получить удовольствие и не заболеть.
По мнению медиков, при разумном и систематическом подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье. "Такой холодовой экстрим стимулирует иммунную, вегетативную и другие системы организма", — отмечает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако, добавляет он, "это касается только практически здоровых людей".
Перед погружением измерьте давление. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое — судороги и опасность потери сознания в воде.
Поэтому первое, на что нужно обратить внимание перед тем, как лезть в ледяную воду, это собственное здоровье. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Неподготовленному или не вполне здоровому человеку зимние купания могут принести больше вреда, чем пользы. Особенно они опасны для людей, имеющих бронхолегочные, сердечно-сосудистые и иные хронические или воспалительные заболевания.
Если со здоровьем все в порядке, нужно правильно выбрать место. Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели и медики. Как правило, купели организуют на открытых участках водоемов с чистым дном. Согласно предписаниям МЧС, глубина проруби не должна превышать 1,2–1,8 м. Место для купания должно быть огорожено по периметру, а в ночное время — освещено. Водоем должен быть оборудован специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками к прорубям, а также пунктами обогрева и переодевания.
Итак, вы нашли оборудованную прорубь и полны решимости окунуться. Что дальше?