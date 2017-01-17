Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Инициативы по ужесточению законодательства в отношении автомобилистов, не пропускающих скорую помощь, обсуждаются в Минздраве РФ, однако от самого ведомства не поступало предложений разрешить скорой таранить блокирующие автомобили, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

"Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали", - уточнил Салагай.

По его словам, в настоящее время в министерстве обсуждаются "различные подходы к ужесточению ответственности за препятствованию движения автомобилям скорой медицинской помощи, движущимся на вызов с включенными специальными сигналами".

"Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение", - добавил он.

По его словам, обсуждение этого вопроса тесно связано "с подготовленным ранее министерством проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков (более известен как "Закон о защите медиков от нападений")".

Когда мешают скорой

Поправки в законодательство обсуждают после недавнего случая с летальным исходом. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ранее, что законодательство в отношении водителя блокирующего автомобиля может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности. "Это безобразно. Человеческие амбиции оказались выше ценности жизни больного. Сейчас предложение по внесению изменений в законодательство уже есть, чтобы, если необходимо, могло наказываться вплоть до уголовной ответственности", - сказала она.