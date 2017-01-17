Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили

Общество
17 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Официальный представитель министерства Олег Салагай сообщил, что такие предложения исходят от общественности
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Инициативы по ужесточению законодательства в отношении автомобилистов, не пропускающих скорую помощь, обсуждаются в Минздраве РФ, однако от самого ведомства не поступало предложений разрешить скорой таранить блокирующие автомобили, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Смотрите также
В Госдуме назвали нежизнеспособной идею разрешить скорой таранить машины

Ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

"Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали", - уточнил Салагай.

По его словам, в настоящее время в министерстве обсуждаются "различные подходы к ужесточению ответственности за препятствованию движения автомобилям скорой медицинской помощи, движущимся на вызов с включенными специальными сигналами".
"Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение", - добавил он.

По его словам, обсуждение этого вопроса тесно связано "с подготовленным ранее министерством проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков (более известен как "Закон о защите медиков от нападений")".

Когда мешают скорой

Смотрите также

Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили
Водителей на Урале проверили на знание ПДД после инцидента со скорой на Камчатке
В Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке
В сети требуют уголовного наказания для женщины, не пропустившей скорую на Камчатке

Поправки в законодательство обсуждают после недавнего случая с летальным исходом. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ранее, что законодательство в отношении водителя блокирующего автомобиля может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности. "Это безобразно. Человеческие амбиции оказались выше ценности жизни больного. Сейчас предложение по внесению изменений в законодательство уже есть, чтобы, если необходимо, могло наказываться вплоть до уголовной ответственности", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Инцидент со скорой на Камчатке
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Реставраторы демонтировали фигуры грифонов на Банковском мосту в Петербурге
12
"Самая умилительная новогодняя вечеринка": в Санкт-Петербурге прошла «МопсоЕлка»
7
Медведев пожелал журналистам не только "кликов", но и "лайков" со стороны власти
Интересное
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама