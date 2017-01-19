В шествии в память о Маркелове и Бабуровой в Москве приняли участие около 350 человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В Москве прошло шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты восемь лет назад.

Как передает корреспондент ТАСС, в четверг вечером около 350 человек приняли участие в шествии от Пушкинской площади по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка, где погибли Маркелов и Бабурова. Акция началась в 19:30 мск и, по оценкам полиции, в ней приняло участие около 350 человек. В ходе шествия участники акции выкрикивали различные лозунги, в руках они несли фотографии Бабуровой и Маркелова, у многих в руках были цветы.

Акция была санкционирована столичными властями. Перед ее началом столичная полиция усилила меры безопасности по ходу движения колонны. Участников шествия сопровождали усиленные наряды сотрудников полиции, бойцы ОМОН, Росгвардии. После шествия на улице Пречистенка они возложили цветы к дому № 3, где были убиты Маркелов и Бабурова.

По данным источника ТАСС, по итогам акции за различные нарушения сотрудниками столичной полиции были задержаны шесть человек. По его словам, в настоящее время они доставлены в ОМВД "Арбат". "В отношении задержанных будут составлены протоколы об административном нарушении по статье "Нарушение правил проведения митингов, шествий и массовых акций" (ст.20.2 КОаП РФ), - сказал он.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов, а также активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, а Хасис к 18 годам лишения свободы.