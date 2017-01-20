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Мигранты смогут прослушать методичку о поведении в Москве в аудиоформате

Общество
20 января, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
В столице также будет распространено 50 тыс. печатных экземпляров методички
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Столичные власти выпустили методические рекомендации "О правилах поведения мигранта в городе Москве" в аудиоформате. Об этом сообщил журналистам руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Он напомнил, что в столице будет распространено 50 тыс. печатных экземпляров методички.

"Распространение будет вестись через территориальные, муниципальные органы управления, через посольства стран в России, через российские посольства в странах исхода мигрантов, через многофункциональный миграционный центр, а также через пограничные посты. Но это еще не все. Мы уже практически закончили разработку сайта, на который спокойно смогут зайти те, кто хочет у нас работать и изучить все материалы. Они смогут скачать на телефон, и в аудиоформате послушать всю информацию, которая дана в этой книге", - сообщил Сучков.

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Кроме того, по его словам, у посетителя этого сайта будет возможность пройти "квест" для желающих прибыть в Москву по трем основным причинам - это работа, туризм и учеба. "Например, наш гость выбирает направление "работа". Ему задается соответствующий вопрос, например, - в течение какого времени он должен получить патент. Если допускается ошибка, квест на этом прекращается. Нужно снова зайти и еще раз пройти его по всем позициям", - пояснил глава департамента.

Изданное по инициативе департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы методическое пособие "О правилах поведения мигранта в городе Москве" предназначено для иностранцев, желающих работать в России, а также тех, кто уже здесь нашел работу и их работодателей.

Как отметил Сучков, в методическом пособии пошагово расписано, что должен делать мигрант, когда он пересекает границу. "Здесь собраны сведения, интересные и полезные прибывающему в нашу страну человеку. Ознакомившись с брошюрой, мигрант уже знает, какие документы он должен оформить здесь, в стране пребывания. Кроме того, здесь дается различная справочная информация", - пояснил руководитель департамента.

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