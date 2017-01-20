Инициативная группа подала иск в Смольному по поводу передачи Исаакиеского собора РПЦ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) подали административный иск к Комитету имущественных отношений (КИО) правительства Санкт- Петербурга, в котором они оспаривают это решение городских властей. Об этом ТАСС сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
"Иск подали около 20 человек, мои коллеги-депутаты и известные градозащитники. Оно сегодня направлено почтой в Василеостровский районный суд", - сказал Вишневский.
По его словам, в суде будет оспорено распоряжение Комитета имущественных отношений о передаче собора. "Мы пока не раскрываем нашу основную аргументацию, она будет приведена в процессе. Пока указываем самое простейшее основание - это нарушение, на наш взгляд, права на доступ к объекту культурного наследия", - отметил депутат.
Он добавил, что речь может идти о формальных нарушениях. "Распоряжение КИО издано на основании заявления религиозной организации РПЦ от 30 декабря 2016 года, а 20 января вице-губернатор Мокрецов мне заявляет, что этого заявления нет в природе - так не бывает. Это распоряжение незаконно, его нельзя издать со ссылкой на несуществующий документ", - пояснил Вишневский.
Ранее Смольный сообщил, что РПЦ пока не предоставила администрации города полный пакет документов по Исаакиевскому собору. В опубликованном официальном ответе Смольного на обращение депутата Вишневского вице-губернатор Михаил Мокрецов отметил, что "непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального поступления необходимого пакета документов, предусмотренных постановлением правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 года № 325".
Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД.
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тыс. российских и зарубежных туристов.