Единороссы намерены ввести ответственность для приставов за неполное информирование

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает законодательно ввести ответственность судебных приставов за несвоевременное и неполное информирование граждан об исполнительном производстве. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на дискуссионной площадке "Качество государства" в рамках съезда "Единой России".

"Мы намерены в закон внести изменения, которые будут устанавливать ответственность службы судебных приставов за несвоевременное и неполное уведомление", - информировала она. "Формуляр уведомления (об исполнительном производстве) должен содержать исчерпывающие данные, человеку не нужно потом еще никуда ходить", - подчеркнула она.

Яровая обратила внимание на недопустимость ситуации, сложившейся в конце года в Москве, когда "граждане единовременно вдруг узнали, что они должники, им пришли сообщения, и в морозы они были вынуждены стоять в очередях, чтобы зайти в здание (службы судебных приставов) и узнать реквизиты, потому что они не получили исчерпывающую информацию (в уведомлениях), чтобы не стоять в очереди и заплатить свои долги".

Со своей стороны глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков пояснил, что в Москве проблема возникла в том, что служба определила вместе с правительством Москвы, Минкомсвязи, "Почтой России" новый формат уведомления. "Надо было поэтапно обеспечить новый электронный формат, а не отправлять сразу 1 млн 800 тыс. запросов, в том числе по тем производствам, которые достаточно давно находятся у судебных приставов Москвы", - признал он.

Парфенчиков заверил, что этот вопрос "держится на контроле". "Буквально вчера изменили формат постановления о возбуждении исполнительного производства, теперь обеспечим его внедрение в электронный формат", - сообщил он, пояснив, что теперь документ предусматривает "более подробные, полные графы, чтобы гражданину было понятно, как оплатить, каким образом оплатить (долг)".