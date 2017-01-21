В ближайшие часы в Москве ожидается метель и усиление ветра

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели и усилении ветра в столице.
"По информации Центрального управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 до 21:00 21 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, метель, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/ с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве отметили, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.