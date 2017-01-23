Главу Минобрнауки просят создать госпрограмму "История Отечества"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Молодежный парламент при Госдуме обратился к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с предложением разработать государственную программу "История Отечества", которая помогла бы укрепить исторические знания и способствовала патриотическому воспитанию населения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе молодежного парламента.
"Мы предлагаем разработать программу по сохранению и укреплению исторической памяти, которая будет направлена не только на молодежь и граждан России, но и соотечественников, которые живут за рубежом. Наша история - это первооснова для патриотического воспитания, а знание истории - главное оружие в борьбе с ее фальсификацией", - прокомментировала предложение зампредседателя Молодежного парламента Мария Воропаева.
Идея о создании госпрограмы возникла не случайно, добавили в пресс-службе. "По итогам Всероссийского теста по истории Отечества оказалось, что основная масса участников справилась только с половиной вопросов", - подчеркнули в Молодежном парламенте.
Всероссийский тест по истории Отечества прошел 26 ноября и стал третьим по счету. Он предполагал тестирование населения на специально организованных площадках и на интернет-сайте. В нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России.
Средний балл составил 20 баллов из 40 возможных. Организатором теста выступил Молодежный парламент при Госдуме в рамках реализации федерального проекта "Каждый день горжусь Россией!", соорганизатором стало Российское военно-историческое общество.