Родителей изъятых приемных детей допросили по делу о халатности органов опеки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Родителей приемных детей, изъятых в Зеленограде, допросили в качестве свидетелей по уголовному делу о халатности органов опеки. Об этом ТАСС сообщил адвокат родителей Евгений Смирнов.

"Родители дали показания по данному уголовному делу в качестве свидетелей. Они сообщили, что никогда не били детей, а в семье была дружеская атмосфера. На вопросы следователя родители отвечать отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом"), - сказал он.

Адвокат также отметил, что родители приходили и в отдел полиции, где ранее заявили о возбуждении в отношении отца семейства уголовного дела о побоях. Однако, отметил адвокат, следователя найти им так и не удалось.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году. В ней 13 детей - восемь приемных (находятся под опекой), четверо усыновленных и один кровный.

Управление СК РФ по Москве после доследственной проверки возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки.

Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.