В Госдуме подготовили проект обращения к Медведеву по закрытию кафедр в аграрных вузах

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по аграрным вопросам подготовил проект обращения нижней палаты парламента к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с закрытием отделений непрофильных специальностей в сельскохозяйственных вузах. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.
Ранее на заседании комитета его председатель Владимир Кашин заявил, что аграрные вузы массово лишаются лицензий на подготовку юристов и экономистов.
В проекте обращения Госдумы к Медведеву указывается, что к настоящему времени в ряде регионов уже 11 сельскохозяйственных вузов лишены аккредитации по непрофильным специальностям, еще у 12 ее действие приостановлено. В тексте подчеркивается, что такая тенденция "противоречит интересам устойчивого и эффективного развития агропромышленного комплекса РФ".
"Выпускники иных образовательных организаций высшего образования по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, как правило, не имеют мотивации к трудоустройству в сельской местности, а главное, не имеют необходимой для работы в сельском хозяйстве отраслевой специализации", - говорится в проекте обращения.
По мнению авторов документа, необходимо "пересмотреть подходы к обеспечению качества образования в образовательных организациях высшего образования аграрного профиля".
"Следует взвешенно оценивать целесообразность лишения аграрных вузов аккредитации или приостановления действия аккредитации по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, рассмотреть вопрос об их сохранении в аграрных вузах, а также более активно применять имеющиеся у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты для развития аграрных вузов", - добавляется в проекте.