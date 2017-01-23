В Госдуме подготовили проект обращения к Медведеву по закрытию кафедр в аграрных вузах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по аграрным вопросам подготовил проект обращения нижней палаты парламента к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с закрытием отделений непрофильных специальностей в сельскохозяйственных вузах. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Ранее на заседании комитета его председатель Владимир Кашин заявил, что аграрные вузы массово лишаются лицензий на подготовку юристов и экономистов.

В проекте обращения Госдумы к Медведеву указывается, что к настоящему времени в ряде регионов уже 11 сельскохозяйственных вузов лишены аккредитации по непрофильным специальностям, еще у 12 ее действие приостановлено. В тексте подчеркивается, что такая тенденция "противоречит интересам устойчивого и эффективного развития агропромышленного комплекса РФ".

"Выпускники иных образовательных организаций высшего образования по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, как правило, не имеют мотивации к трудоустройству в сельской местности, а главное, не имеют необходимой для работы в сельском хозяйстве отраслевой специализации", - говорится в проекте обращения.

По мнению авторов документа, необходимо "пересмотреть подходы к обеспечению качества образования в образовательных организациях высшего образования аграрного профиля".

"Следует взвешенно оценивать целесообразность лишения аграрных вузов аккредитации или приостановления действия аккредитации по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки, рассмотреть вопрос об их сохранении в аграрных вузах, а также более активно применять имеющиеся у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты для развития аграрных вузов", - добавляется в проекте.