"Ъ": в Москве разрабатывают систему радиоперехвата для экстренного оповещения водителей

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы и Минкомсвязи РФ обсуждают новый способ передачи экстренных сообщений через автомобильные радиоприемники. Об этом газете "Коммерсантъ" сказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.
"Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю", - пояснил Мартышков. Так, машины экстренных служб смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS - многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам FM) в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу. Такая функция также будет полезна для информирования о дорожной ситуации.
Мартышков сказал, что в 2016 году специалисты департамента начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата RDS, задача состоит в том, чтобы передавать сообщения локально - готовой технологии на сегодня нет. "По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб, поэтому работы проводятся под эгидой Минкомсвязи", - отметил чиновник.
Представитель Минкомсвязи Елена Осадчая сказала "Коммерсанту", что вопрос находится в начальной стадии обсуждения, а саму идею инициировал департамент информационных технологий Москвы. В департаменте газете рассказали, что одной из проблем введения данной технологии является то, что функция RDS отключена на многих приемниках, но властями изучаются и "другие технологии".