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Еврейский музей и центр толерантности научат футбольных фанатов терпимости

Общество
24 января, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Хотя Россию нельзя назвать флагманом фанатских беспорядков, но проблемы все же существуют и они требуют системного решения, считает президент Федерации еврейских общин России
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Александр Борода

Александр Борода

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект "Дискриминация ноль", разработанный в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, научит толерантности футбольных фанатов. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, основатель Еврейского музея и центра толерантности.

"Основная цель этого проекта - снизить уровень напряжения, прежде всего, между разными фан-группами, болельщиками различных команд, как клубных команд, так и национальных команд в соревнованиях по футболу", - сказал он.

Глава ФЕОР отметил, что общий проект Еврейского музея, Центра толерантности и ЮНЕСКО "Дискриминация ноль" был презентован в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Программа по ликвидации расизма, экстремизма и дискриминации включает в себя всероссийский урок "Я не дискриминирую!", интерактивную выставку-форум "Футбол без дискриминации", обучающую онлайн-игру "Проводник в многообразие". Апробация проекта пройдет в итальянском футбольном клубе "Ювентус".

Президент ФЕОР сообщил, что существует два вида толерантности в среде болельщиков.

"Первое, - толерантность между болельщиками, то есть уважение, понимание других взглядов, болельщиков других команд и других стран и предотвращение возможных столкновений и конфликтов на этой почве. Второе - уважение к самим спортсменам. Зачастую мы видим, что с трибун звучат в адрес спортсменов оскорбления по национальному и расовому признаку", - отметил он.

Борода считает, что, хотя Россию и нельзя назвать флагманом фанатских беспорядков во время спортивных мероприятий, но проблемы все же существуют и они требуют системного решения.

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