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Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды

Общество
24 января, 18:40 UTC+3
Гостями бала-маскарада стали модели Наталья Водянова, Елена Перминова и Бэлла Хадид
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© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид
Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид
Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид
© Victor Boyko/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
Модели Елена Перминова и Наталья Водянова
Модели Елена Перминова и Наталья Водянова
Модели Елена Перминова и Наталья Водянова
© Victor Boyko/Getty Images for Dior
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
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© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид
© Victor Boyko/Getty Images for Dior
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
© AP Photo/Zacharie Scheurer
Модели Елена Перминова и Наталья Водянова
© Victor Boyko/Getty Images for Dior
© Cyrille George Jerusalmi/Getty Images for Dior

В первый день Парижской Недели Высокой моды, которая стартовала 23 января, креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри представила дебютную коллекцию Haute Couture.

После показа гости отправились на бал-маскарад, устроенный Dior в садовом лабиринте Музея Родена.

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