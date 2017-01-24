Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды

Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид © Victor Boyko/Getty Images for Dior

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Реперы ASAP Rocky и ASAP Ferg и модель Бэлла Хадид © Victor Boyko/Getty Images for Dior

В первый день Парижской Недели Высокой моды, которая стартовала 23 января, креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри представила дебютную коллекцию Haute Couture.

После показа гости отправились на бал-маскарад, устроенный Dior в садовом лабиринте Музея Родена.