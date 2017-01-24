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Центр им. Шумакова стал мировым лидером по числу пересадок сердца в 2016 году

Общество
24 января, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Врачи Центра провели 132 операции
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова Минздрава России провел за 2016 год 132 пересадки сердца и стал абсолютным лидером в этой области.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

"В 2016 году Центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова Минздрава России сделал 132 пересадки сердца, что не только приближает Россию к среднеевропейским показателям, но и является абсолютным мировым рекордом среди учреждений, практикующих данный вид трансплантационной помощи", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что "госпиталь Cedar Sinai в Лос-Анджелесе, будучи мировым лидером по этому виду операций, за прошлый год сделал 122 пересадки".

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