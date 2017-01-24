Центр им. Шумакова стал мировым лидером по числу пересадок сердца в 2016 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова Минздрава России провел за 2016 год 132 пересадки сердца и стал абсолютным лидером в этой области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

"В 2016 году Центр трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова Минздрава России сделал 132 пересадки сердца, что не только приближает Россию к среднеевропейским показателям, но и является абсолютным мировым рекордом среди учреждений, практикующих данный вид трансплантационной помощи", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что "госпиталь Cedar Sinai в Лос-Анджелесе, будучи мировым лидером по этому виду операций, за прошлый год сделал 122 пересадки".