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Дума рассмотрит во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье

Общество
25 января, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Согласно тексту законопроекта, побои будут считаться административным правонарушением в том случае, если были совершены впервые
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

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Решение подготовить и внести законопроект было принято группой депутатов и членов Совета Федерации после того, как летом были декриминализированы побои, совершенные впервые в отношении не близких людей. В принятом тогда законе аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.

Как сообщила журналистам депутат Ольга Баталина, общественность ссылалась на то, что "внутрисемейные побои становятся более общественно опасными, чем побои чужих людей". "Сложилась ситуация, когда закон исходит из того, что родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди", - отметила она.

По ее словам, в конце 2016 года активисты общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление" передали в администрацию президента более 213 тысяч подписей, собранных против "антисемейных положений" принятого летом закона.

Президент РФ поддержал обращение родительского сообщества в ходе своей итоговой пресс-конференции в конце 2016 года. А 11 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, декриминализующий побои по отношению к близким людям.

Суть законопроекта

Документ вносит изменения в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений, таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц предлагается отнести к административным правонарушениям. Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству, отмечают авторы.

Защита от рецидивов

Так, согласной уголовной статье, при повторном нанесении побоев преступнику будет грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

При этом авторы обращают внимание на то, что в законопроекте речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью в виде, например, синяков, ссадин. В случае, когда вред здоровью причинен, виновник понесет более серьезную уголовную ответственность.

Между тем, как полагают разработчики законопроекта, и административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая - штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Общественное мнение

Декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что "закон резонансный", и пообещал, что при его рассмотрении во втором чтении будет учтено "в первую очередь мнение общества".

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Во вторник спикер заявил журналистам, что согласно социологическим исследованиям "59% общества высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы таких незначительных конфликтов, которые не повлекли вреда здоровью". При этом , по его словам, депутаты исходят из того, "что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими". "Но когда есть ошибка, ее нужно исправлять", - заметил он, имея в виду принятый летом закон, оставивший побои в семье в разряде уголовных преступлений.

В свою очередь Ольга Баталина, являющаяся одним из разработчиков законопроекта, подчеркнула, что россияне, по данным ВЦИОМ, в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев, "Более того, значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа семенных побоев", - указала она.

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