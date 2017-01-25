В Керчи установят Памятник Примирения

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит Памятник Примирения к столетию революции 1917 года в России вблизи города Керчь.
Об этом сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.
"Самый масштабный проект, который мы реализуем в этом году, - это установка Памятника Примирения на полуострове Крым в районе города Керчи, буквально в 250-300 метрах от входа строящегося моста на полуостров. Это памятник к столетию революции в России", - заявил Кононов.
Исполнительный директор РВИО отметил, что общество на днях получило согласие властей города на установку монумента. "Место идеальное с архитектурной точки зрения", - подчеркнул Кононов.
Он также сообщил, что уже прошли два этапа конкурса и определен победитель. "Победители - молодые авторы, которые под руководством заслуженного художника РФ, председателя Союза художников Андрея Николаевича Ковальчука дорабатывают внешний вид памятника", - рассказал Кононов, добавив, что проект вскоре будет представлен общественности.
"Памятник Примирения вбирает в себя многие смыслы. Это символ единства России с Крымом, символическая дань массовому исходу белогвардейцев, который был после революции из Крыма, в том числе попытка приблизить понимание, создать общую платформу для красных и белых", - подчеркнул исполнительный директор РВИО.