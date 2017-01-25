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В Керчи установят Памятник Примирения

Общество
25 января, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Монумент будет находиться неподалеку от строящегося моста
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит Памятник Примирения к столетию революции 1917 года в России вблизи  города Керчь.

Об этом сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

"Самый масштабный проект, который мы реализуем в этом году, - это установка Памятника Примирения на полуострове Крым в районе города Керчи, буквально в 250-300 метрах от входа строящегося моста на полуостров. Это памятник к столетию революции в России", - заявил Кононов.

Исполнительный директор РВИО отметил, что общество на днях получило согласие властей города на установку монумента. "Место идеальное с архитектурной точки зрения", - подчеркнул Кононов.

Он также сообщил, что уже прошли два этапа конкурса и определен победитель. "Победители - молодые авторы, которые под руководством заслуженного художника РФ, председателя Союза художников Андрея Николаевича Ковальчука дорабатывают внешний вид памятника", - рассказал Кононов, добавив, что проект вскоре будет представлен общественности.

"Памятник Примирения вбирает в себя многие смыслы. Это символ единства России с Крымом, символическая дань массовому исходу белогвардейцев, который был после революции из Крыма, в том числе попытка приблизить понимание, создать общую платформу для красных и белых", - подчеркнул исполнительный директор РВИО.

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