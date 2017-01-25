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Фурсенко: перегружать знаниями школьников неэффективно

Общество
25 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Необходимо учить детей "ориентироваться в этом мире", отметил помощник президента
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает неэффективным "перегружать знаниями" школьников, давая им по 7-8 уроков в день.

"Перегружать знаниями не очень эффективно. Структура знаний полностью меняется раз в 10 лет, нам гораздо важнее давать методологическую основу, учить ориентироваться в этом мире, учить получать новые знания", - сказал Фурсенко журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли проводить 7-8 уроков в школах.

Он добавил, что умение ориентироваться напрямую не зависит от количества уроков, которые проводят в школе. "Мозги не должны быть забиты", - считает помощник президента.

При этом он уточнил, что загруженность ребенка не всегда зависит от числа уроков. "Тут зависит от того, как организована программа. Этим ограничено все или еще есть домашние задания", - заключил Фурсенко.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильва заявила, что дети не должны заниматься 7-8 уроков подряд.

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Фурсенко, Андрей Александрович
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