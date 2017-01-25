Мадонна подала заявку на усыновление двух детей из Малави

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская певица Мадонна подала заявку на усыновление еще двух детей из Малави. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства восточноафриканской республики.

По его информации, певица в среду предстала с соответствующей заявкой перед судом страны. Слушание, на котором будет принято решение касательно ее прошения, пройдет через неделю, добавляет агентство.

В 2006 году Мадонна уже усыновила мальчика из Малави Дэвида Банда, а в 2009 году - малавийскую девочку Мерси Джеймс. У певицы есть также дочь Лурдес от брака с инструктором по фитнесу Карлосом Леоном и сын Рокко от брака с Гаем Ричи.