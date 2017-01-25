Путин поручил изменить закон, чтобы стимулировать переработку отходов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу, для того чтобы стимулировать бизнес и граждан активнее заниматься переработкой отходов.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном главой государства по итогам заседания Госсовета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений".

Согласно сообщению на официальном сайте Кремля, президент поручил "внести в законодательство РФ изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства и потребления".

Путин потребовал при этом предусмотреть "участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов, гармонизацию законодательства в области обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования отходов".

Сроки выполнения поручения - 1 июня.

Кроме того, Путин поручил "разработать при участии ведущих предпринимательских объединений и представить предложения о применении "зеленых" финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными компаниями, о стимулировании внедрения российскими институтами развития и организациями практики экологически устойчивого развития, о применении публичными компаниями, государственными организациями, корпорациями и компаниями с госучастием добровольных механизмов экологической ответственности, а также о раскрытии публичными компаниями, госорганизациями, корпорациями и компаниями с госучастием предусмотренной международными стандартами нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности".

Этот пункт должен быть выполнен к 1 мая.

Снижение вредных выбросов

Президент также поручил подготовить изменения в законы для снижения вредных выбросов. Путин считает важным при этом предусмотреть "разработку и утверждение порядка выполнения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов вредных веществ, включая использование системы квотирования таких выбросов, разработку и утверждение критериев формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, а также особенности проведения проверок природопользователей в период неблагоприятных метеорологических условий".

Поручение президента предписано выполнить к 1 октября.

Использование ГЛОНАСС

Президент поручил предусмотреть возможность использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при транспортировке опасных грузов и отходов (I и II класса опасности).

В поручении подчеркнуто, что необходимо предусмотреть использование "ЭРЫ-ГЛОНАСС" "в целях получения, обработки и передачи навигационной информации при транспортировании отходов и опасных грузов, а также систем контроля приема отходов на объектах, используемых для их обработки, обезвреживания, утилизации, размещения". Кроме того, Путин потребовал предусмотреть "повышение требований к обращению с отходами I и II класса опасности, обратив особое внимание на отходы животноводства". Президент предписал доложить ему о выполнении этих пунктов к 1 декабря.

Путин также поручил Генеральной прокуратуре РФ "провести проверку соблюдения положений законодательства РФ в части, касающейся безопасного обращения с отходами I и II класса опасности". Это поручение должно быть выполнено до 1 июля.

Изменение образовательных стандартов

Президент поручил до 1 сентября представить предложения о целесообразности включения в образовательные стандарты экологической проблематики.

"Представить предложения о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, в том числе с учетом современных приоритетов мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 г., и обязательств Российской Федерации в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды", - говорится в сообщении.

Развитие экологически чистого транспорта

Путин также призвал регионы содействовать развитию экологически чистого транспорта. "Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ реализовать меры по стимулированию использования экологически чистого транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения воздуха, включая создание необходимой инфраструктуры, обеспечение приоритетного движения и парковки экологически чистого транспорта, внедрение современных систем управления пассажирским транспортом", - говорится в документе.

Путин поручил представить ему доклад по этому поручению до 1 июля.