Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уровень транспортной загруженности в Москве по данным на 19:00 мск оценивается в девять баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

"Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе девять баллов, что на два балла выше обычного", - сообщил ТАСС аналитик сервиса.

В настоящее время движение осложнено практически по всем магистралям столицы. Зафиксирована необычно сложная пробка на Нижегородской улице, Рязанском проспекте от Третьего Транспортного Кольца до улицы Паперника. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 42 минуты, что на 1 час 1 минуту больше обычного.

Сложно проехать по внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Бесединского путепровода. В пробке длиной 18,1 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 1 час 11 минут больше обычного.