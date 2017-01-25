Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Общество
25 января, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Зафиксирована необычно сложная пробка на Нижегородской улице, Рязанском проспекте от Третьего Транспортного Кольца до улицы Паперника
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уровень транспортной загруженности в Москве по данным на 19:00 мск оценивается в девять баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

"Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе девять баллов, что на два балла выше обычного", - сообщил ТАСС аналитик сервиса.

В настоящее время движение осложнено практически по всем магистралям столицы. Зафиксирована необычно сложная пробка на Нижегородской улице, Рязанском проспекте от Третьего Транспортного Кольца до улицы Паперника. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 42 минуты, что на 1 час 1 минуту больше обычного.

Сложно проехать по внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Бесединского путепровода. В пробке длиной 18,1 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 1 час 11 минут больше обычного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
4
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама