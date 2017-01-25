Пробки в Москве достигли девяти баллов

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уровень транспортной загруженности в Москве по данным на 19:00 мск оценивается в девять баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
"Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе девять баллов, что на два балла выше обычного", - сообщил ТАСС аналитик сервиса.
В настоящее время движение осложнено практически по всем магистралям столицы. Зафиксирована необычно сложная пробка на Нижегородской улице, Рязанском проспекте от Третьего Транспортного Кольца до улицы Паперника. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 42 минуты, что на 1 час 1 минуту больше обычного.
Сложно проехать по внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Бесединского путепровода. В пробке длиной 18,1 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 1 час 11 минут больше обычного.