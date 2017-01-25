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Шойгу наградил Александра Маслякова медалью "За укрепление боевого содружества"

Общество
25 января, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Награда присвоена за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил медалью "За укрепление боевого содружества" президента Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова. Награждение состоялось во время финала КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны.

"Александр Васильевич, вы заслужили эту награду, потому что много делаете для армии и общества. Главное, к чему мы хотели бы стремиться - вот этих ребят патриотизму учить не надо. Это граждане нашей страны, великой страны Россия. Много шуток, но все шутки от души", - сказал министр обороны.

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Согласно приказу, Масляков награжден за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. "Я человек гражданский, но, как гражданский человек, имею право сказать: служу Отечеству!", - заявил Масляков.

Министр также вручил свою генеральскую фуражку за лучшую шутку игроку команды Пермского суворовского военного училища "Команда стратегического настроения", а также часы - девушке из команды Пансиона воспитанниц Минобороны "Экспансия", занявшей третье место в финале.

Победителем финала стала команда Ставропольского президентского кадетского училища "Салют", второе место завоевала команда "Парашют" Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.

По словам министра, военное ведомство расширяет систему довузовских учебных заведений для воспитания подрастающего поколения. Так, в прошлом году начало работу Тульское суворовское военное училище, команда которого уже дебютировала в КВН.

В 2017 году, согласно решению президента России Владимира Путина, будут открыты филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и президентское кадетское училище в Петрозаводске.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Масляков, Александр Васильевич
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