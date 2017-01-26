Вечер памяти жертв Холокоста состоится в театре "Новая опера"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мемориальный вечер "Холокост: нерассказанные истории", посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), состоится 26 января в театре "Новая опера". Об этом ТАСС сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

Церемония соберет свыше 500 гостей, в их числе - ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники гетто, общественные и политические деятели, школьники и студенты.

"Прозвучат истории о трех людях, выживших в годы Холокоста, о тех, кто их спас, - сообщил ТАСС президент РЕК Юрий Каннер. - На сцене будет представлена опера Мечислава Вайнберга "Пассажирка" в постановке Дмитрия Широкова. Драматичная история встречи на трансатлантическом корабле узницы нацистского концлагеря и надзирательницы. Творческим куратором постановки выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон". Опера расскажет о преступлении и возмездии, которые не имеют срока давности, и о надежде на справедливость.

"В этом году благодаря правительству Москвы, лично мэру Сергею Собянину, мы смогли поднять "Неделю памяти жертв Холокоста" на государственный уровень и совершенно на другой творческий уровень", - добавил Каннер. По его словам, вечер будет носить международный характер: среди гостей - министр абсорбции Израиля Софа Ландвер. Кроме того, Каннер напомнил, что после завершения Недели памятные мероприятия не закончатся. "В феврале в Калининградской области, близ поселка Янтарный, где был совершен один из последних массовых актов уничтожения евреев, пройдет Марш живых", - сообщил президент РЕК.

В этом году памятные мероприятия проходят в нескольких городах России, включая Биробиджан, Брянск, Волгоград, Екатеринбург и другие.

Международный день памяти жертв Холокоста был установлен ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января - в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау), в котором погибли около 1 млн человек. Во время Холокоста были уничтожены 2,6 млн граждан СССР. Всего жертвами зверских преступлений фашизма стали более 6 миллионов евреев.