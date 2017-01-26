"Почта России" в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову

Мосин: возможное исключение дабл-трапа из программы ОИ расценивают как несправедливоеСпорт 26 января, 11:32
Колобков: сборная России стала лидером мирового фехтования за прошедший олимпийский циклСпорт 26 января, 11:28
Колобков: нужно перепроверить пробы всех чемпионов и призеров ОИ 2008 и 2012 годовСпорт 26 января, 11:15
Возбуждено дело по факту массового отравления в ПервоуральскеНовости Урала 26 января, 11:11
Вопрос дальнейшей работы Лебедевой в IAAF решит спортивный судСпорт 26 января, 11:10
СМИ: CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд рублейТранспорт 26 января, 10:52
Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную РоссииСпорт 26 января, 10:47
ГТЛК претендует на 33 млрд рублей бюджетных средств по программе лизинга судов "река-море"Транспорт 26 января, 10:22
Камчатские рыбаки задействуют бульдозер-болотоход для ловли красной рыбыНовости партнеров 26 января, 10:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии "Герои Российской Федерации", которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в день выпуска марку можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Санкт-Петербурга.
19 декабря неизвестный открыл хаотичный огонь по присутствующим на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в турецкой столице. Нападавший был ликвидирован, а в результате действий преступника ранены три человека.