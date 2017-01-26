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"Почта России" в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову

Общество
26 января, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В день выпуска марку можно будет погасить спецштемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Петербурга
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

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"На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии "Герои Российской Федерации", которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в день выпуска марку можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Санкт-Петербурга.

19 декабря неизвестный открыл хаотичный огонь по присутствующим на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в турецкой столице. Нападавший был ликвидирован, а в результате действий преступника ранены три человека.

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Россия
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