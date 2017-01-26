"Почта России" в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии "Герои Российской Федерации", которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в день выпуска марку можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Санкт-Петербурга.

19 декабря неизвестный открыл хаотичный огонь по присутствующим на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в турецкой столице. Нападавший был ликвидирован, а в результате действий преступника ранены три человека.