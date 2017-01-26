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МЧС совместно с фондом Доктора Лизы доставит в Москву более 10 больных детей из Донбасса

Общество
26 января, 13:37 дата обновления: 26 января, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Эвакуация запланирована на 27 января
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МЧС России совместно с фондом Доктора Лизы доставит на лечение в Москву более 10 тяжелобольных детей из Донбасса, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Сотрудники международной общественной организации "Справедливая помощь" отправились в Донбасс за детьми, имеющими тяжелые заболевания. Маленьких пациентов сначала доставят в Ростов-на-Дону, откуда они уже будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация запланирована на пятницу, 27 января. За детьми будет направлен специальный борт МЧС, оснащенный специализированными модулями и медицинским оборудованием, позволяющим врачам оказывать и во время полета любую помощь. Эта эвакуация больных детей из Донбасса станет первой после трагической гибели основателя "Справедливой помощи" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), которая сама неоднократно ездила в Донецк и Луганск, откуда забирала тяжелобольных ребят на лечение в Москву, многим из которых удалось спасти жизни.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с 2014 года - с начала вооруженного конфликта в Донбассе - авиацией МЧС России во взаимодействии с Минздравом и фондом Доктора Лизы в российские клиники были доставлены почти 440 человек из Донецкой и Луганской области.

Медицинские учреждения готовы к приему детей

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили ТАСС, что в Москву прибудут 14 детей, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Договоренности об этой группе детей у Минздрава РФ были еще с Елизаветой Глинкой.

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Ранее директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина сообщила ТАСС, что диагнозы всех детей уточнены, медицинские учреждения готовы к их приему.

Байбарина также заверила, что Минздрав РФ продолжит помогать детям совместно с фондом Елизаветы Глинки. "Помощь этим детям, все, что зависит от Минздрава РФ, будет продолжено. Фонд "Справедливая помощь" подхватили это дело, и мы надеемся, что они с той же энергией, который обладала Елизавета Петровна (Глинка - прим. ТАСС), продолжат эту работу", - сказала она.

В учреждениях Минздрава РФ при совместной работе с благотворительным фондом в рамках содействия благотворительному фонду "Справедливая помощь" и уполномоченному при президенте РФ по права ребенка, Минздравом была оказана медицинская помощь около 500 детям в 2015 году, в 2016 было пролечено более 200 детей. Оказание медицинской помощи для маленьких пациентов проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с 2014 года - с начала вооруженного конфликта в Донбассе - авиацией МЧС России во взаимодействии с Минздравом и фондом Доктора Лизы в российские клиники были доставлены почти 440 человек из Донецкой и Луганской области.

Правозащитница, директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Последние несколько лет Глинка помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России.

Биография Елизаветы Глинки

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