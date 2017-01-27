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Дума рассмотрит проект закона о штрафах за опасное вождение

Общество
27 января, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Штраф предлагается ввести в размере пяти тысяч рублей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный проект закона о введении штрафов в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение.

Согласно сопроводительным документам, предлагается внести поправки в главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). "Законопроектом предлагается главу 12 КоАП дополнить новой статьей 12.38, устанавливающей административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как "опасное вождение", - говорится в пояснительной записке.

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Авторы указывают, что необходимость введения санкций за опасное вождение продиктована изменениями Правил дорожного движения (ПДД), где прямо установлен запрет на такой стиль езды, "если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба".

"Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совершения совокупности указанных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени. В ряде случаев это лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации", - заключается в сопроводительных.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству полностью поддержал концепцию правительственной инициативы. Кроме того, его первый зампред Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за рецидивы опасного вождения.

По его словам, в случае совершения повторного правонарушения с течении года необходимо предусмотреть "административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок". Соответсвующие поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.

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