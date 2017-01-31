"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию

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Экологические проблемы наносят России заметный ущерб, достигающий в год 15% ВВП.
"Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной: половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнений воздуха, вклад автотранспорта — общественного и личного — составляет от 50 до 90%, значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой", — привел данные статистики на заседании Госсовета в декабре президент России Владимир Путин.
Одной из мер, которая позволит существенно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы в воду и почвы, может стать технологическое перевооружение промышленности.
Внедрение новых технологий требует значительных вложений денег, однако их использование приводит и к экономическим выгодам. 25 января Путин поручил разработать предложения о применении российскими компаниями "зеленых" финансовых инструментов. Что такое "зеленая" экономика и как развивается в мире "зеленое" финансирование — в материале ТАСС.
Принятая в 2013 году Декларация о внедрении принципов "зеленой" экономики в России нацелена на трансформацию экономической деятельности в направлении, обеспечивающем: