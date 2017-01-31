"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию

Экологические проблемы наносят России заметный ущерб, достигающий в год 15% ВВП.

"Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной: половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнений воздуха, вклад автотранспорта — общественного и личного — составляет от 50 до 90%, значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой", — привел данные статистики на заседании Госсовета в декабре президент России Владимир Путин.

Одной из мер, которая позволит существенно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы в воду и почвы, может стать технологическое перевооружение промышленности.

Внедрение новых технологий требует значительных вложений денег, однако их использование приводит и к экономическим выгодам. 25 января Путин поручил разработать предложения о применении российскими компаниями "зеленых" финансовых инструментов. Что такое "зеленая" экономика и как развивается в мире "зеленое" финансирование — в материале ТАСС.

? Что такое "зеленая" экономика? В самом простом понимании "зеленая" экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества, говорится в докладе UNEP (Программа ООН по окружающей среде).

(Программа ООН по окружающей среде). Глобальными трендами в мировой "зеленой" экономике, в частности, являются повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии. ? Что должна обеспечивать "зеленая" экономика в России? Принятая в 2013 году Декларация о внедрении принципов "зеленой" экономики в России нацелена на трансформацию экономической деятельности в направлении, обеспечивающем: высокий уровень качества жизни населения, основанный на создании безопасной для здоровья окружающей среды;

высокие темпы развития отраслей, являющихся стратегическими для национальной экономики;

бережное и рациональное использование природных ресурсов в интересах будущих поколений;

выполнение страной международных экологических обязательств. ? Каковы ее основные направления в РФ? Увеличение инвестиций в природоохранные технологии.

Совершенствование методов переработки отходов.

Поддержка экологической активности бизнеса в отраслях нового технологического уклада.

Создание механизмов для введения платежей за экосистемные услуги.

Создание условий для привлечения капитала на рынок экологических товаров и услуг.

Создание дополнительных "зеленых" рабочих мест.

Формирование новых инновационных отраслей экономики, обладающих потенциалом роста ВВП. ? Почему для России важен переход к "зеленой" экономике? Согласно Декларации, в течение ближайших полутора-двух десятилетий в России произойдет существенное обновление и развитие технологического оборудования и инфраструктуры. Критическая необходимость их модернизации вызвана устареванием основных фондов. Кроме того, без технологического перевооружения и запуска новых отраслей невозможно присутствие страны в перечне передовых мировых держав.

Конкурентоспособность "зеленых" технологий быстро растет, и альтернативная энергетика в не столь отдаленном будущем будет предлагать менее затратные способы производства электроэнергии по сравнению с традиционными источниками.

Как показывает опыт других стран, преобразования в рамках "зеленой" экономики позволят дополнительно увеличить валовой внутренний продукт, создать новые рабочие места, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг и обеспечить более здоровые и равноправные условия жизни для населения. В качестве примера можно привести Южную Корею, которая является одним из мировых лидеров в этой области. Власти страны избрали формирование высокоэффективной "зеленой" экономики с минимальным уровнем загрязнения окружающей среды в качестве одного из новых рычагов для повышения динамики экономического развития. В частности, в соответствии с планом к 2020 году по дорогам и улицам страны будет передвигаться более миллиона экологически чистых автомобилей. Таким образом правительство Республики Корея намерено внести вклад в борьбу с глобальным потеплением и одновременно придать импульс развитию национального автопрома. ? Что такое "зеленые" финансы и "зеленые" облигации? Общепринятого определения "зеленых" финансов (green finance) пока нет, но в целом под ними подразумевают средства, направляемые на финансирование экологических проектов.

Сюда, в частности, относятся инвестиции в программы в области рационального природопользования, в создание и совершенствование природоохранных технологий, в систему управления отходами, в ликвидацию последствий нефтяных разливов, в развитие низкоуглеродных технологий.

Одним из механизмов по привлечению капитала, в том числе частного, к финансированию "зеленых" проектов стали "зеленые" облигации.

"Зеленая" облигация (green bond) — это долговой инструмент. Средства от продажи облигаций направляются на финансирование проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов. Целью этого механизма является привлечение инвесторов к финансированию экологических инициатив, в частности направленных на развитие возобновляемых источников энергии.

Всего несколько лет назад "зеленых" облигаций не существовало, но теперь их рынок быстро растет. Первые "зеленые" облигации выпустил Всемирный банк в 2008 году. В 2013 году их глобальный выпуск составил $11 млрд, а в 2015 году уже около $42 млрд.

В области "зеленого" финансирования есть успешные эксперименты, отмечает The New York Times. Инновационные финансовые решения, по данным издания, используются во всем мире — например, частные фирмы в Мексике и Индии финансируют частные ветропарки; многонациональные трастовые фонды помогают солнечным электростанциям в Индии, Южной Африке и Марокко. ? Какие средства вкладываются в мире в возобновляемую энергетику? В 2014 году инвестиции в возобновляемую энергетику в мире составили $270,2 млрд и выросли за предыдущее десятилетие (с 2004 года) в шесть раз. Наибольшая доля инвестиций приходится на Китай (31%), Европу (21%) и США (14%), сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным UNEP , Китай в 2014 году вложил в эти проекты $83,3 млрд, увеличив таким образом инвестиции на 39% по сравнению с 2013 годом. Вторым по масштабности инвестором стали США, которые вложили в 2014 году в возобновляемые источники энергии $38,3 млрд — на 7% больше, чем годом ранее. Третье место по объему инвестиций заняла Япония, которая потратила на "зеленую" энергию $35,7 млрд, что на 10% выше по сравнению с 2013 годом. ? А что в России? К началу 2015 года портфель инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии в России составил более 100 млрд рублей. До 2025 года Минприроды намерено привлечь порядка 3,5 трлн рублей в развитие возобновляемых источников энергии.

В 2017 году может быть принято решение о создании банка инвестиций в "зеленые" технологии. Это станет действенным инструментом внедрения "зеленых" технологий в отечественную промышленность, а также помощью компаниям, которые начнут переходить на "наилучшие, доступные "зеленые" технологии".

Основным направлением роста экологической эффективности российской экономики является снижение удельных показателей использования природных ресурсов на единицу ВВП, а также развитие "зеленых" инновационных технологий и рынка экологических услуг.