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МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за непропуск скорой

Общество
27 января, 17:43 UTC+3
По действующей редакции КоАП РФ санкции за это правонарушение предполагают возможность лишения прав на три месяца
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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. МВД РФ готово рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за блокирование проезда скорой помощи. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на вопросы в рамках обсуждения в Госдуме проекта закона о введении штрафов за опасное вождение.

Он напомнил, что по действующей редакции КоАП РФ санкции за это правонарушение уже предполагают возможность лишения прав на три месяца. "Если мы считаем, что, наверное, общество стоит на том, что такой нормы недостаточно, давайте это рассматривать", - сказал Зубов.

Вопрос поднял депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик, который предложил ужесточить наказание за непредоставление преимущества для проезда машины скорой и предусмотреть возможность увеличение срока лишения прав, "которое бы напрочь отбивало желание блокировать работу скорой медицинской помощи".

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