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В Маниле прошел отборочный этап конкурса "Мисс Вселенная"

Общество
27 января, 18:47 UTC+3
Участницы показали жюри, как они представляют себе национальные костюмы своих стран
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Материал из 1 страницы
© EPA/ROLEX DELA PENA

В Маниле в преддверии финала конкурса "Мисс Вселенная", который состоится 30 января, прошел очередной отборочный этап. Девушки представили жюри свое видение национального костюма.

В качестве основы многие участницы выбрали купальник, однако были и исключения. Например, представительница Мьянмы попробовала изобразить своим нарядом театральную сцену с занавесом и декорациями.

Россиянка Юлиана Королькова не стала проводить подобные эксперименты и вышла на подиум в образе лебедя.

Самые яркие костюмы участниц конкурса "Мисс Вселенная — 2016" — в галерее ТАСС.

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