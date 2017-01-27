В Маниле прошел отборочный этап конкурса "Мисс Вселенная"

В Маниле в преддверии финала конкурса "Мисс Вселенная", который состоится 30 января, прошел очередной отборочный этап. Девушки представили жюри свое видение национального костюма.

В качестве основы многие участницы выбрали купальник, однако были и исключения. Например, представительница Мьянмы попробовала изобразить своим нарядом театральную сцену с занавесом и декорациями.

Россиянка Юлиана Королькова не стала проводить подобные эксперименты и вышла на подиум в образе лебедя.

Самые яркие костюмы участниц конкурса "Мисс Вселенная — 2016" — в галерее ТАСС.