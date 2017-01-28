Минобрнауки: Зенькович поможет взаимодействию с администрацией президента

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Начальник управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович переходит на работу в Минобрнауки в качестве заместителя министра, его приход позволит укрепить связи министерства с администрацией главы государства, правительством и парламентом. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов.
"Мы рассчитываем, что это (назначение Зеньковича - прим. ТАСС) значительно укрепит министерство в вопросах взаимодействия с администрацией президента, правительством и Федеральным собранием", - сказал Емельянов.
Он отметил, что никакой специальной должности для Зеньковича не создавалось, место замминистра было вакантным. Точнее сфера ответственности нового заместителя министра будет обозначена после выхода положения о распределении обязанностей внутри министерства.