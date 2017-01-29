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Вдову Владимира Зельдина собираются кремировать и прихоронить в могилу актера

Общество
29 января, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Прощание с Иветтой Капраловой состоится в Николо-Архангельском крематории, сообщил ее родной брат Владимир Боярский
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Иветта Капралова

Иветта Капралова

© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вдову народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветту Капралову, скончавшуюся 28 января на 82-м году жизни, решено кремировать и урну с прахом прихоронить в могилу ее супруга-актера. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье родной брат Капраловой Владимир Боярский.

"На семейном совете было решено, что Иветта Евгеньевна будет кремирована, и урна с ее прахом прихоронена в могилу Владимира Михайловича Зельдина", - сказал Владимир Боярский.

По его словам, местом прощания станет Николо-Архангельский крематорий. "Скорее всего, это будет во вторник, 31 января, или в среду, 1 февраля. День уточним чуть позднее", - проинформировал собеседник агентства.

Иветта Капралова скончалась 28 января утром у себя дома. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным Капраловой, отметив, что для Зельдина супруга на многие годы стала настоящей музой, преданной женой и верным другом.

Иветта Капралова родилась в 1935 году. Закончила факультет журналистики МГУ, затем работала в сфере кинематографа, организовывала концерты российских актеров и артистов эстрады, вела просветительские вечера. С Владимиром Зельдиным они поженились в 1964 году.

Капралова пережила своего супруга всего лишь на три месяца - Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года в возрасте 101-го года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

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